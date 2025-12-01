Charlotte, NC.- El domingo 30 de noviembre, los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) dieron a conocer que realizan averiguaciones sobre una colisión fatal que involucró a un vehículo y un scooter eléctrico que ocurrió en Steele Creek Division. En el hecho murió un hombre hispano de acuerdo a reportes policiales.

El hecho ocurrió el viernes 28 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 12:12 a. m., los oficiales de Steele Creek Division respondieron a un accidente vehicular con un llamado de servicio por lesiones personales cerca de la cuadra 6900 Nations Ford Rd.

Al llegar, los oficiales localizaron un scooter eléctrico dañado junto a un conductor inconsciente, Timothy Medina, de 47 años, en la carretera, así como un Dodge Challenger, con el conductor Terence Sharod Pegues Jr., de 26 años, y la pasajera Rayonta Mondreas Rose, de 25.

El equipo médico acudió y declaró a Medina fallecido en el lugar. Pegues Jr. y Rose llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del choque y resultaron ilesos.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves, el Grupo de Trabajo de DWI y la Unidad de Motocicletas acudieron al lugar para realizar la investigación. Miembros del Equipo de Búsqueda en la Escena del Crimen (CSS) acudieron para procesar la escena y recolectar evidencia física.

Ni la velocidad ni la discapacidad son indicadores del Pegues Jr.

Se desconoce si la discapacidad fue un factor para Medina; los resultados de toxicología están pendientes.

Los familiares más cercanos del señor Medina fueron notificados de su fallecimiento.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona que tenga información sobre él, debe comunicarse con el detective Pressley al 704-432-2169 ext. 2. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers .

Para mayor información sobre este caso, consultar el informe: 20251128-0012-00.

