Fallas en el CNE complican el anuncio de ganador en Honduras

Tegucigalpa.- Las elecciones generales de Honduras registradas el domingo 30 de noviembre ha entrado en una fase de máxima tensión y paridad, con una disputa cerrada entre los candidatos de tendencia conservadora, Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, y Salvador Nasralla del Partido Liberal de Honduras.

Así lo dieron a conocer los medios de comunicación, quienen han denunciado que los comicios electorales se desarrollan en un clima de creciente incertidumbre tras a las continuas fallas y la saturación del portal web del Consejo Nacional Electoral (CNE), que impiden el flujo transparente y oportuno de los resultados a la población.

De la misma manera, señalaron que el margen que separaba a los dos aspirantes se ha reducido a una diferencia mínima, constituyendo un virtual empate técnico. Aunque Asfura mantenía una ventaja inicial de cerca de 24.000 votos en el primer informe, esta se ha estrechado a solo 515 sufragios, según el último corte antes de los problemas de acceso al CNE.

De la misma manera, trascendió que con aproximadamente el 57% del escrutinio procesado, los últimos datos accesibles indicaban que Nasry Asfura lideraba con cerca de 749.022 votos (un 39.91%), mientras que Salvador Nasralla le pisaba los talones con 748.507 votos (un 39.89%). La diferencia es tan estrecha que ha forzado al CNE a hacer un llamado a la calma mientras se resuelve la situación.

Reacciones de los candidatos y el CNE

Por otro lado, ante este panorama, los candidatos han hecho un llamado a la colectividad de paciencia y prudencia.

En el caso de Nasry Asfura ha reafirmado su confianza en el triunfo, asegurando que los datos en poder de su partido y los reportes del CNE que manejan «son distintos» a los que aparecen en pantalla y les otorgan una ventaja superior en el conteo de actas. Hizo un llamado a la paciencia de los hondureños y a la calma, confiado en que los «números van a hablar por sí solos después».

🕊️🔵 Nasry “Tito” Asfura pide calma

Mientras, que medios locales indicaron que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reconoció el «empate técnico» entre los dos punteros y urgió a la ciudadanía a la «paciencia y prudencia» mientras se completa la contabilización de actas pendientes y se lleva a cabo un proceso de escrutinio especial para finalizar el conteo general.

