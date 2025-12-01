Evento benéfico «Food and Film» presenta «Elf» el 17 de diciembre

Charlotte, NC.- La última edición del Festival de Cine y Comida de este año en el Truist Field presentará la película Elf (2003), presentada por Coca-Cola Consolidated. El 17 de diciembre, los Charlotte Knights proyectarán la película en la icónica pantalla del estadio.

Este evento exclusivo incluye acceso a todas las actividades del Festival Light the Knights, incluyendo un paseo entre las luces navideñas, patinaje sobre hielo y tubing en la nieve, todo con la vista panorámica del horizonte que ofrece el Truist Field. Santa Claus también estará presente.

Se podrán adquirir alimentos estándar y especiales durante el evento. Las puertas abrirán a las 5:30 p.m. y la película comenzará puntualmente a las 6:30 p.m. Una vez finalizada la película, las actividades permanecerán abiertas hasta las 9:30 p.m.

Las entradas para Elf ya están a la venta . Las entradas individuales cuestan $40 más impuestos, mientras que los niños menores de tres años entran gratis. Una parte de nuestra zona de asientos estará disponible; no se permitirá el ingreso de sillas al estadio. Para más información, visite CharlotteKnights.com .

Todas las ganancias de los eventos de comida y cine benefician a Charlotte Knights Charities para apoyar sus esfuerzos en el servicio a la comunidad de Charlotte.

