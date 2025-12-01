Se enteraron de lo mermada que estaba su unidad, de que les faltaban tres titulares, de que tendrían que jugar un puñado de novatos y jugadores no probados y de cómo, francamente, no tenían ninguna posibilidad de derrotar a Stafford con la esperanza de ganar el partido de la Semana 13 del domingo.

«Siendo honestos, nadie nos dio la oportunidad de vencer a estos muchachos después del lunes por la noche. Perdimos a Jaycee Horn y Tre’von Moehrig . Quiero decir, perdimos muchas piezas de la defensa», admitió Derrick Brown , sobre lo que escucharon en el vestuario toda la semana.

Pero algo no se tuvo en cuenta. El coraje de un equipo que no se ha rendido tras una derrota desde la segunda semana de esta temporada.

«Esto demuestra la resiliencia de este equipo y poder llegar esta semana y decir: 'Al diablo con todo, tenemos la oportunidad de salir y jugar contra un muy buen equipo'», continuó Brown.

Gran parte de la diferencia provino del propio Brown, quien realizó dos jugadas cruciales en la victoria de los Panthers sobre los Rams, primeros clasificados, por 31-28. Cuando un equipo está contra las cuerdas —como cuando se enfrenta a la mejor ofensiva de la liga, con tres titulares menos y viniendo de una derrota— son los líderes los que dan un paso al frente.