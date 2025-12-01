Washington D.C. – Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido han alcanzado un acuerdo de principio sobre la fijación de precios farmacéuticos como parte de un «Pacto de Prosperidad Económica» (EPD) bilateral.

En un comunicado, indicó que este entendimiento, impulsado por el presidente Trump y el primer ministro Starmer, busca corregir los desequilibrios comerciales de larga data donde, según funcionarios estadounidenses, los pacientes de EE. UU. han subsidiado los costos de medicamentos en otros países desarrollados.

Al respecto, el embajador Greer declaró que Trump es el primer presidente de EE.UU. en negociar con socios comerciales para asegurar un «pago justo a nivel internacional» por fármacos innovadores.

Asimismo, este acuerdo, según la secretaria de Comercio Howard Lutnick, reforzará la cadena de suministro y la posición de Estados Unidos como líder mundial en el desarrollo y la manufactura de ciencias biológicas.

Puntos clave: mayor gasto del NHS y menores rebajas

Por otro lado, en el comunicado detallaron que según los términos del acuerdo, el Reino Unido se ha comprometido a revertir la tendencia de una década de reducción en el gasto del Servicio Nacional de Salud (NHS) en medicamentos vitales e innovadores.

Los compromisos incluyen:

Incremento de precios: El Reino Unido aumentará el precio neto que paga por medicamentos nuevos en un 25% .

El Reino Unido aumentará el precio neto que paga por medicamentos nuevos en un . Reducción de rebajas: Se garantizará que los precios más altos no sean significativamente erosionados por las concesiones exigidas bajo el esquema VPAG (Esquema Voluntario para Precios de Medicamentos de Marca, Acceso y Crecimiento).

Se garantizará que los precios más altos no sean significativamente erosionados por las concesiones exigidas bajo el esquema VPAG (Esquema Voluntario para Precios de Medicamentos de Marca, Acceso y Crecimiento). Tasa de devolución: La tasa de reembolso que las empresas farmacéuticas deben pagar al NHS bajo el VPAG se reducirá al 15% en 2026 y se mantendrá en o por debajo de ese nivel durante la duración del acuerdo.

Es de mencionar que EE.UU. ha ofrecido eximir a los productos farmacéuticos, ingredientes y tecnología médica de origen británico de los aranceles de la Sección 232. Además, se abstendrá de iniciar cualquier investigación de la Sección 301 dirigida a las prácticas de precios del Reino Unido durante el mandato de Trump.

Por último, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., enfatizó que este acuerdo «fortalece el ambiente global para las medicinas innovadoras» y que el liderazgo del presidente Trump está «entregando resultados que ponen a los estadounidenses primero» al demandar estas reformas.

