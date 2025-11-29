Joven enfrenta cargos tras accidente fatal a conductora de Uber

Gastonia, NC.- Un choque frontal ocurrido en una carretera del sur del estado dejó una víctima fatal y varios heridos graves, mientras un joven conductor ahora enfrenta una larga lista de cargos relacionados con el accidente. El hecho ocurrió el domingo 9 de noviembre cuando un Cadillac sedán negro, guiado por Lincoln Chase Wilson, de 19 años de edad, avanzaba hacia el sur a alta velocidad. Los investigadores describieron cómo Wilson perdió el control del vehículo, cruzó la línea central e impactó directamente contra un automóvil que viajaba en sentido contrario y que operaba como Uber en ese momento.

La víctima fatal, Janice Lopez, de 53 años de edad y residente de Carolina del Sur, conducía el vehículo de transporte privado cuando el impacto la dejó sin vida en el lugar. Su muerte generó conmoción entre familiares, colegas conductores y miembros de la comunidad, que lamentaron el trágico desenlace de una jornada de trabajo.

Dentro del Uber también viajaba una pasajera en el asiento trasero, quien sufrió heridas graves. Después de varios días de atención especializada, recibió el alta médica. Sin embargo, continúa bajo seguimiento debido a la fuerza del impacto y las lesiones sufridas.

El choque desató además una reacción en cadena que involucró a dos vehículos adicionales que se desplazaban detrás del Uber. Ambos conductores fueron trasladados al hospital con heridas de consideración. Las autoridades detallaron que los daños materiales en los cuatro vehículos reflejan la magnitud del accidente y la velocidad a la que se desplazaba el Cadillac antes de perder el control.

Tras recopilar testimonios y evidencia en la escena, los agentes de la Policía de Gastonia presentaron una serie de cargos contra Lincoln Chase Wilson. El joven enfrenta acusaciones por asesinato en segundo grado, lesiones graves por vehículo, muerte por vehículo de motor, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, exceso de velocidad, conducción imprudente con peligro, no mantener el control del carril, conducir a la izquierda del centro y no usar el cinturón de seguridad.

El caso continúa avanzando en la vía judicial mientras la comunidad expresa su preocupación por la imprudencia al volante y el consumo de sustancias que alteran la conducción. Las autoridades locales reiteraron su llamado a la responsabilidad en la carretera y subrayaron que investigarán cada detalle para esclarecer definitivamente cómo se desarrolló el siniestro.

