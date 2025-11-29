Identifican a víctima de homicidio en Freedom Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificaron a una víctima de un homicidio que ocurrió el 25 de noviembre de 2025. La persona fue identificada como Lindy Kompeak Hoeun, de 34 años de edad.

Se notificó a los familiares más cercanos de Hoeun sobre su muerte.

El hecho

El martes 25 de noviembre, poco después de las 9 p. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal con heridos en la cuadra 1600 de Thriftwood Dr. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con heridas de bala. El servicio médico declaró al individuo fallecido en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación. El equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se presentó para procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte también colaboraron.

Investigación en curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Smereka es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251125-2116-03.

