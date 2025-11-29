New Bern, NC.- Un episodio de violencia estremeció a la comunidad de Vanceboro el 27 de noviembre de 2025, cuando un apuñalamiento en una residencia ubicada en 715 Wilmar Road terminó con la muerte de un joven de 19 años de edad. La Oficina del Sheriff del Condado Craven llegó al lugar después de recibir una llamada de emergencia y encontró un escenario marcado por un altercado físico que involucró a varios residentes.

Los investigadores iniciaron entrevistas con las personas presentes y comenzaron a levantar evidencia dentro de la vivienda. Esa misma revisión reveló que en la residencia se desarrolló una confrontación entre William Edward Gaskins III, de 55 años de edad y conocido como Billy Gaskins, una mujer y un menor masculino. Ambos resultaron con lesiones durante el enfrentamiento, lo que motivó la intervención de un amigo del menor, identificado como Damien Tompkins, de 19 años de edad y originario de Chocowinity, N.C.

Tompkins intentó frenar la violencia y proteger a su amigo, pero Gaskins lo atacó con un arma blanca. El joven recibió heridas graves que lo dejaron sin vida dentro de la misma residencia antes de que pudiera recibir atención médica. Su muerte generó consternación entre familiares y allegados, quienes llegaron al lugar mientras los agentes continuaban asegurando el área.

Los oficiales arrestaron a William Edward Gaskins III poco después del incidente. El hombre enfrenta un cargo abierto de asesinato y permanece retenido en el Condado Craven sin derecho a fianza, mientras el equipo de investigación continúa revisando cada detalle que rodea el caso. Los investigadores buscan establecer la secuencia completa de los hechos, determinar el motivo del altercado y evaluar si surgieron antecedentes previos entre los involucrados.

El suceso provocó preocupación en la comunidad de Vanceboro, que observa con atención el avance del proceso judicial. Los vecinos expresaron inquietud por la violencia registrada en una zona normalmente tranquila, mientras las autoridades mantienen el llamado a colaborar con cualquier información adicional que pueda esclarecer el caso.

La Oficina del Sheriff confirmó que la investigación sigue activa y que se esperan nuevas entrevistas y análisis de evidencia en los próximos días. El caso de Damien Tompkins se convirtió en un recordatorio del impacto que surgen de los conflictos domésticos cuando escalan hasta niveles fatales, y las autoridades locales reiteran su compromiso de llevar claridad y justicia a los afectados.

