Charlotte, NC.- Mecklenburg County y sus socios iluminarán el 21.° Árbol Conmemorativo Anual de la Violencia Doméstica para conmemorar las vidas perdidas este año a causa de la violencia doméstica en el condado y en todo Carolina del Norte.

Jueves, 4 de diciembre de 2025

6:30 pm

Centro Valerie C. Woodard, Entrada D, 3205 Freedom Drive, Charlotte, NC 28208

La Coalición de Carolina del Norte contra la Violencia Doméstica ha reportado 86 muertes relacionadas con la violencia doméstica entre el 1 de enero y el 26 de noviembre de 2025 en Carolina del Norte. De estas, seis eran residentes del condado Mecklenburg.

Se colocará una cinta en el árbol ceremonial en reconocimiento a cada vida perdida. La ceremonia concluirá con la iluminación del árbol para visibilizar el problema de la violencia doméstica. Se anima a los residentes de la comunidad a asistir y a visitar el monumento durante las fiestas. El árbol permanecerá en exhibición hasta principios de enero de 2026.

La iluminación anual del árbol conmemorativo es una colaboración entre:

Se servirán refrigerios. La asistencia y el estacionamiento son gratuitos.

Se transmitirá una transmisión en vivo de Facebook del evento en la página de DVAC Charlotte-Mecklenburg .

Para obtener más información sobre los efectos de la violencia doméstica en nuestra comunidad, comuníquese con la Línea de Esperanza de Greater Charlotte, disponible las 24 horas, al 980-771-4673 o con los Servicios de Apoyo Comunitario del Condado de Mecklenburg al 704-336-3210 . Vea fotos de la ceremonia de encendido del árbol de Navidad de 2024 .

