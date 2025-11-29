sábado, noviembre 29, 2025
Encendido del 21.° Árbol Conmemorativo Anual de la Violencia Doméstica

Encendido del 21.° Árbol Conmemorativo Anual de la Violencia Doméstica
Charlotte, NC.- Mecklenburg County y sus socios iluminarán el 21.° Árbol Conmemorativo Anual de la Violencia Doméstica para conmemorar las vidas perdidas este año a causa de la violencia doméstica en el condado y en todo Carolina del Norte.  

La Coalición de Carolina del Norte contra la Violencia Doméstica ha reportado 86 muertes relacionadas con la violencia doméstica entre el 1 de enero y el 26 de noviembre de 2025 en Carolina del Norte. De estas, seis eran residentes del condado Mecklenburg.

Se colocará una cinta en el árbol ceremonial en reconocimiento a cada vida perdida. La ceremonia concluirá con la iluminación del árbol para visibilizar el problema de la violencia doméstica. Se anima a los residentes de la comunidad a asistir y a visitar el monumento durante las fiestas. El árbol permanecerá en exhibición hasta principios de enero de 2026. 

La iluminación anual del árbol conmemorativo es una colaboración entre:

Se servirán refrigerios. La asistencia y el estacionamiento son gratuitos.  

Se transmitirá una transmisión en vivo de Facebook del evento en la página de DVAC Charlotte-Mecklenburg .

Para obtener más información sobre los efectos de la violencia doméstica en nuestra comunidad, comuníquese con la Línea de Esperanza de Greater Charlotte, disponible las 24 horas, al 980-771-4673 o con los Servicios de Apoyo Comunitario del Condado de Mecklenburg al 704-336-3210 . Vea fotos de la ceremonia de encendido del árbol de Navidad de 2024 . 

