Tormenta invernal amenaza el retorno de Acción de Gracias

Chicago.- Autoridades de diversos estados de Estados Unidos, se encuentran en alerta, tras una severa tormenta invernal que avanza el viernes 28 de noviembre sobre el norte y el Medio Oeste de Estados Unidos.

A través de varios pronósticos de diversos medios de comunicación anticiparon las acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros en zonas críticas.

De la misma manera, señalaron que el sistema meteorológico, que se desplaza desde las Dakotas hacia los Grandes Lagos, ha activado alertas para millones de residentes. Ciudades clave como Chicago, Milwaukee y Detroit ya reportan complicaciones significativas en sus aeropuertos (O’Hare y Midway), con un alto número de retrasos y cancelaciones que podrían extenderse hasta el lunes 1 de diciembre.

Two winter storms will cause dangerous travel conditions across the northern tier of the country into the weekend. Here are the latest Key Messages for these storms. pic.twitter.com/Wj6TjkuQ8C — National Weather Service (@NWS) November 28, 2025

Amenaza a diversos estados

Medio Oeste y Grandes Lagos: Se espera el impacto más fuerte con nevadas intensas y el fenómeno de «efecto lago», lo que podría dejar hasta 45 centímetros de nieve en áreas localizadas de Wisconsin e Illinois.

Ver más: Gobernadora Hochul declara “Estado de Emergencia” por tormenta en New York

Noreste: Hacia el fin de semana, estados como Nueva York y Massachusetts enfrentarán una mezcla peligrosa de lluvia, nieve y formación de hielo en las carreteras.

Hacia el fin de semana, estados como Nueva York y Massachusetts enfrentarán una mezcla peligrosa de lluvia, nieve y formación de hielo en las carreteras. Sur: El sistema arrastra humedad que provocará lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas en Texas, Arkansas y Luisiana.

A significant winter storm is likely to impact portions of the Northern Plains, Upper Midwest, and Great Lakes beginning Friday through this weekend, which will impact post-Thanksgiving travel. pic.twitter.com/46RJnAu9RW — National Weather Service (@NWS) November 27, 2025

En este sentido, las autoridades instan a los viajeros a monitorear el estado de sus vuelos y extremar precauciones en las carreteras interestatales, donde la visibilidad será reducida y el pavimento resbaladizo.

Video: Apoyo comunitario para familias impactadas por acciones migratorias