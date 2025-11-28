sábado, noviembre 29, 2025
Tormenta invernal amenaza el retorno de Acción de Gracias

Foto: Cortesía https://www.weather.gov/
Maria Gabriela Perez

Chicago.- Autoridades de diversos estados de Estados Unidos, se encuentran en alerta, tras una severa tormenta invernal  que avanza el viernes 28 de noviembre sobre el norte y el Medio Oeste de Estados Unidos.

A través de varios pronósticos de diversos medios de comunicación anticiparon las  acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros en zonas críticas.

De la misma manera, señalaron que el sistema meteorológico, que se desplaza desde las Dakotas hacia los Grandes Lagos, ha activado alertas para millones de residentes. Ciudades clave como Chicago, Milwaukee y Detroit ya reportan complicaciones significativas en sus aeropuertos (O’Hare y Midway), con un alto número de retrasos y cancelaciones que podrían extenderse hasta el lunes 1 de diciembre.

Amenaza a diversos estados

  • Medio Oeste y Grandes Lagos: Se espera el impacto más fuerte con nevadas intensas y el fenómeno de «efecto lago», lo que podría dejar hasta 45 centímetros de nieve en áreas localizadas de Wisconsin e Illinois.

  • Noreste: Hacia el fin de semana, estados como Nueva York y Massachusetts enfrentarán una mezcla peligrosa de lluvia, nieve y formación de hielo en las carreteras.
  • Sur: El sistema arrastra humedad que provocará lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas en Texas, Arkansas y Luisiana.

En este sentido, las autoridades instan a los viajeros a monitorear el estado de sus vuelos y extremar precauciones en las carreteras interestatales, donde la visibilidad será reducida y el pavimento resbaladizo.

