ICE captura a indocumentados en operativo de Acción de Gracias

Washington D.C.- Mientras que la nación celebraba el Día de Acción de Gracias, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutaron una serie de operativos dirigidos a capturar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves.

Al respecto, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin informó que las acciones resultaron en la detención de individuos condenados por delitos violentos, incluyendo homicidio y agresiones sexuales.

«Estamos agradecidos con nuestros oficiales que arriesgan sus vidas a diario, incluso en días festivos, para proteger nuestros vecindarios», afirmó la funcionaria.

Detenidos destacados:

De la misma manera, señalaron en un comunicado que entre los arrestados durante la jornada festiva figuran:

Keith Henry Thompson (Bahamas): Condenado por asesinato en tercer grado en Pennsylvania.

Condenado por asesinato en tercer grado en Pennsylvania. Ernest Henry Wagner (Belice): Con antecedentes por violación en Kansas.

Con antecedentes por violación en Kansas. Salvador Cifuentes-Catalán (Guatemala): Condenado por actos lascivos con un menor de 14 años en California.

Condenado por actos lascivos con un menor de 14 años en California. Oluwadamilola Christiannah Akinpelu (Nigeria): Sentenciada por conspiración para cometer fraude bancario en Nueva York.

Sentenciada por conspiración para cometer fraude bancario en Nueva York. Julio Hernández-Popcatl (México): Condenado por lascivia pública en Pennsylvania.

CONVICTED DRUG TRAFFICKER ICE @ERONewOrleans arrested Mexican criminal illegal alien Brianda Ocha Arroyo after she served over four years behind bars for drug trafficking. pic.twitter.com/UAKliiAIoE — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 28, 2025

Por último, reiteraron su compromiso de focalizar sus recursos en la remoción de extranjeros que representen una amenaza para la seguridad pública.

