Arrestan en Texas a prófugo buscado por delito sexual contra menor

Texas.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lograron la detención de un hombre solicitado por la justicia local, acusado de un delito grave de naturaleza sexual en perjuicio de un menor de edad.

En un comunicado, explicaron que el arresto tuvo lugar el pasado 24 de noviembre en el Puente Internacional de Hidalgo.

Señalaron que agentes de CBP remitieron a una segunda inspección a Ángel Derek Coria, de 20 años y ciudadano estadounidense, quien intentaba ingresar al país como peatón.

En este sentido, indicaron que durante el proceso de verificación biométrica en las bases de datos policiales, se confirmó la existencia de una orden de arresto activa en su contra, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo, por el cargo de agresión sexual a un niño.

Vigilancia constante

Al respecto, Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada de Hidalgo, destacó la labor de los oficiales en la primera línea. “Esta detención ejemplifica nuestra dedicación a la seguridad fronteriza y la búsqueda de justicia, contribuyendo a mantener nuestras calles más seguras”, declaró.

Por último, señalaron que tras la confirmación de la orden a través del Centro Nacional de Información sobre el Crimen (NCIC), Coria fue entregado a los agentes del sheriff del condado para el procesamiento legal correspondiente.

