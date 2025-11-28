New Bern, NC.- Una investigación que comenzó en el condado Craven derivó en la detención de un hombre acusado de múltiples delitos relacionados con la solicitud de menores a través de internet. Las autoridades identificaron al sospechoso como Michael James Davis Jr., de 53 años de edad, residente de Fields Road en New Bern. Su caso generó preocupación entre organismos locales y federales debido a la gravedad de los señalamientos.

El Departamento de Crímenes en Internet Contra Niños (ICAC) de la Oficina del Sheriff lideró las indagaciones después de recibir un reporte inicial que vinculaba a un menor con intentos de contacto sexual a través de una computadora. La investigación condujo a Davis tras el análisis de la información digital recopilada por los agentes especializados en rastrear actividades ilícitas en línea. Cada paso del proceso contó con el acompañamiento de la Oficina del Fiscal de Distrito, que evaluó los elementos presentados por los investigadores.

Un magistrado autorizó una orden de arresto tras la revisión del caso. Con el apoyo del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS), los agentes detuvieron a Davis sin incidentes. Las autoridades ejecutaron órdenes de registro en su residencia y en su lugar de trabajo, donde incautaron dispositivos electrónicos para ampliar el análisis forense que continúa en curso. El material recuperado podría aportar más evidencia para sustentar los cargos presentados.

Davis enfrenta dos cargos por delitos graves relacionados con la solicitud de un menor por computadora, otro por libertades indecentes con un menor y dos más por la difusión de obscenidad. El sospechoso permanece detenido en la instalación de confinamiento del condado Craven bajo una fianza garantizada de 200.000 dólares. Las autoridades señalaron que el monto busca asegurar su comparecencia ante los tribunales mientras avanzan los procedimientos judiciales correspondientes.

El Departamento de Policía de New Bern, la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte y el NCIS colaboraron estrechamente con la Oficina del Sheriff para sostener la investigación desde el inicio hasta la captura del acusado. Las fechas clave del caso reflejan la evolución del proceso: el reporte inicial ingresó el 17 de septiembre de 2025, mientras que la detención de Davis ocurrió el 25 de noviembre de 2025.

