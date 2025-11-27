Burke, NC.- El condado Burke vive días de intensa actividad policial tras un grave incidente doméstico que dejó a una mujer herida y que generó una búsqueda urgente del principal sospechoso. Stephen Tyler Bolick, de 31 años de edad, figura en el centro del caso y ya se encuentra bajo custodia tras entregarse voluntariamente el 25 de noviembre de 2025 en la oficina del sheriff del condado.

Bolick, nacido el 23 de agosto de 1994 y residente de 3931 US 64 en Morganton, enfrenta cargos por agresión con un arma mortal que causa lesiones graves y por un delito menor relacionado con violencia doméstica. El magistrado del condado ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza. Su primera presentación ante la corte está pautada para el 26 de noviembre.

El caso se remonta al 23 de noviembre, cuando los agentes del Sheriff del Condado Burke respondieron a un reporte de violencia doméstica en la misma dirección donde reside el sospechoso. Mientras se dirigían al lugar, la central de comunicaciones alertó que la víctima —una mujer cuya identidad no fue revelada— había sido apuñalada en el pecho.

Los primeros agentes en llegar confirmaron el caos en la escena. Testigos indicaron que Bolick escapó a pie momentos después del ataque. Equipos de EMS y personal de primeros auxilios atendieron de inmediato a la víctima, quien presentó una herida de arma blanca en el pecho y una laceración en la mano. Las autoridades informaron que la mujer recibió atención médica urgente y quedó bajo observación.

Una búsqueda exhaustiva se desplegó en los alrededores, aunque sin éxito en un primer momento. Tras revisar áreas cercanas y entrevistar a testigos, la oficina del sheriff emitió órdenes de arresto contra Bolick por los delitos mencionados. Su paradero permaneció desconocido hasta su entrega voluntaria dos días después.

La oficina del sheriff reafirmó su compromiso con la investigación y agradeció la colaboración de la comunidad durante el operativo. Las autoridades recordaron que cualquier persona con información relevante sobre el caso puede comunicarse con la central llamando al (828) 438-5500 y presionando la opción 9 para hablar con un despachador.

El proceso judicial inicia con la comparecencia prevista para el miércoles 3 de noviembre, donde se definirán los siguientes pasos en un caso que mantiene atentos tanto a las autoridades como a los residentes del condado.

