viernes, noviembre 28, 2025
Modified date:

Jueza ordena restablecer fianzas a inmigrantes detenidos

INMIGRACIÓN
Maria Gabriela Perez

California.-  La jueza federal Sunshine S. Sykes, del Distrito Central de California, certificó el martes 27 de noviembre una demanda colectiva, la cual se basa en que  no pueden mantener detenidos sin fianza a inmigrantes capturados en operativos migratorios

A través de varios medios de comunicación se conoció que el fallo dictamina que la administración federal actuó de manera ilegal al implementar, en julio pasado, una directriz que negaba audiencias de fianza a inmigrantes indocumentados arrestados en operativos dentro del país.

En este sentido, la jueza determinó que dicha política violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La disputa sobre el estatus de «solicitante»

Los medios de comunicación recordaron que el conflicto legal surgió cuando el gobierno de Donald Trump reinterpretó la norma para clasificar a los indocumentados que ya residían en Estados Unidos bajo la misma categoría que los recién llegados a la frontera («applicants for admission»), sometiéndolos así a detención obligatoria sin derecho a fianza.

Ver más: Anuncian el fin del TPS para Haití y lanza programa de «autodeportación”

Sin embargo, indicaron que la magistrada Sykes rechazó esta interpretación, argumentando que la ley establece una distinción clara entre quienes buscan entrar por un puerto fronterizo y quienes ya habitan en el territorio nacional.

En este sentido, con la certificación de la demanda colectiva, el tribunal protege ahora a «todos los no ciudadanos» que hayan entrado sin inspección y que no fueron detenidos al momento de su llegada, abriendo la puerta para que miles puedan solicitar su libertad provisional mientras pelean sus casos de deportación.

Por último, se conoció que la corte ha ordenado un reporte de situación conjunto para el 9 de enero de 2026.

Video: Cambios en Visa Juvenil

