Charlotte, NC.- Como resultado de esta investigación continua, los detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificaron a dos sospechosos de un homicidio que ocurrió el miércoles 8 de octubre y obtuvieron órdenes de arresto.

El lunes 24 de noviembre, el equipo de Responsabilidad Juvenil y Empoderamiento para la Desviación (JADE) del CMPD localizó y arrestó a un menor de 17 años sospechoso por sus órdenes de arresto pendientes.

El martes 25 de noviembre, Zantavious Dondrell Walker, de 25 años, se entregó en el Centro de Aplicación de la Ley (LEC) y lo arrestaron.

Detectives de homicidios en el LEC entrevistaron a ambos sospechosos.

Al concluir estas entrevistas, ambos sospechosos fueron transferidos a la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg y acusados ​​de lo siguiente:

Asesinato

Conspiración para cometer delitos graves

Disparos a una vivienda ocupada

Los familiares más cercanos de la víctima fueron notificados de estos arrestos.

El hecho

El miércoles 8 de octubre, aproximadamente a las 10:51 p.m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por tiroteo en una vivienda ocupada (SIOD) en la cuadra 1300 Winding Court Branch. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima masculina, Peter Batista Fana, de 51 años de edad, quien presentaba una herida de bala. El personal médico trasladó a Fana a un hospital con lesiones que ponían en peligro su vida.

El jueves 9 de octubre, Fana fue declarado fallecido en el hospital.

Investigación en curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Trietley es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251008-2251-01.

