Gastonia, NC.- La temporada decembrina llega con una de las iniciativas solidarias más importantes del condado Gaston. The Lighthouse Children’s Advocacy Center anuncia una nueva edición de Hope for the Holidays, el programa que busca llevar alivio y esperanza a niños y familias con necesidades urgentes. Este año marcará la cuarta entrega de la actividad, tras una edición anterior que logró asistir a más de 2.000 niños.

El impulso decisivo del año pasado llegó gracias a un “Amigo Secreto” que aportó $50.000 y motivó a empresas y residentes a sumar más de $50.000 adicionales. Ese mismo benefactor vuelve a comprometer la misma cantidad para 2025, con el objetivo de inspirar nuevamente a la comunidad y ampliar el alcance de la campaña.

Los organizadores invitan a los residentes a colaborar mediante donaciones económicas o adquiriendo artículos incluidos en la lista de deseos “Esperanza para las Fiestas”. Los regalos deben entregarse antes del 13 de diciembre de 2025 y pueden dejarse en el gran trineo rojo ubicado en 3150 City Church Street, Gastonia. Quienes compren por Amazon tendrán la comodidad de envíos directos al centro.

Empresas, escuelas, organizaciones y grupos comunitarios también pueden involucrarse organizando campañas de recolección de juguetes, abrigos o aportes monetarios. Además, The Lighthouse abre un llamado urgente a voluntarios para apoyar en la clasificación de regalos, logística y atención durante los días de distribución.

La coordinadora Heather Kauffman ofrece información detallada a través de su correo: Heather.Kauffman@GastonGov.com. El programa mantiene información actualizada sobre voluntariado y necesidades en la página de Facebook The Lighthouse–Gaston County CAC.

La organización anunció dos días de compras destinados a familias que necesitan asistencia para asegurar regalos para sus hijos durante las fiestas. Ambos eventos funcionarán desde las 9:00 a. m., bajo el formato “hasta agotar existencias”:

16 de diciembre

Iglesia de la Ciudad – Campus Fairview

2782 Fairview Drive, Gastonia, Carolina del Norte

19 de diciembre

Complejo Municipal de Mt. Holly

400 E. Central Avenue, Mt. Holly, Carolina del Norte

The Lighthouse reafirma su compromiso con el bienestar infantil y con brindar un respiro a quienes enfrentan dificultades económicas. Con el apoyo de donantes, voluntarios y organizaciones, Hope for the Holidays vuelve a convertirse en un puente de solidaridad y alegría para cientos de familias que buscan mantener viva la ilusión de las fiestas.

