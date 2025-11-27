EE.UU. despliega flota aérea en dominicana para la «operación lanza del sur»

Santo Domingo. – El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una visita a República Dominicana oficializó un nuevo capítulo en la cooperación de seguridad.

A través de un comunicado, se conoció que el Pentágono desplegará temporalmente activos aéreos clave, incluidos aviones cisterna KC-135 y cargueros C-130 Hércules, para blindar el Caribe contra el crimen organizado.

Hegseth definió a la nación caribeña y al presidente Luis Abinader como el «líder regional contra el narcotráfico», subrayando que el país es el principal aliado de Washington en la zona.

De la misma manera, destacaron que este refuerzo operativo se enmarca en la «Operación Lanza del Sur», diseñada para interrumpir las rutas de organizaciones criminales transnacionales y grupos narcoterroristas.

Declaraciones de Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU., desde el Palacio Nacional, destacando la efectividad de las operaciones antidrogas de RD y el fortalecimiento de la alianza estratégica con los Estados Unidos. pic.twitter.com/v2ezhbvlAn — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) November 26, 2025

Tecnología y soberanía

Por otro lado, se conoció que el acuerdo temporal permitirá aumentar drásticamente la capacidad de interdicción y vigilancia marítima. Los aviones KC-135 garantizarán el reabastecimiento de combustible en vuelo para patrullajes de larga duración, mientras que los C-130 estarán disponibles para logística y emergencias.

Ver más: Departamento de Guerra lanza la operación “Southern Spear”

«Este apoyo se realiza respetando plenamente las leyes y la soberanía dominicana», enfatizó Hegseth, quien agradeció a Abinader la luz verde para este esfuerzo conjunto que calificó como «un modelo para la región».

Por su parte, el presidente Abinader destacó que la amenaza del narcotráfico «no reconoce fronteras ni banderas», defendiendo la necesidad de aliados fuertes para proteger el territorio nacional.

Declaraciones del presidente @LuisAbinader durante su encuentro con el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, sobre la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. pic.twitter.com/4XIP527Wg5 — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) November 26, 2025

Video: Entre patrullas y llamados, también hay espacio para las anécdotas, risas y momentos inusuales