DHS confirma que el atacante de la Guardia Nacional tenía «historial grave»

Washington .- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el responsable del ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, la tarde del miércoles 26 de noviembre, tenía un «historial grave migratorio».

A través de un comunicado se identificó al atacante como Rahmanullah Lakamal, a quien lo calificaron como «extranjero criminal». Al mismo tiempo, consideraron el suceso como un acto terrorista.

Al respecto, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que el sospechoso es un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos el 8 de septiembre de 2021, como parte de la «Operación Aliados Bienvenidos» implementada por la administración Biden.

Noem denunció que Lakamal fue uno de los miles de individuos que entraron al país bajo libertad condicional masiva (parole) y «sin verificación de antecedentes».

«No pronunciaré el nombre de este individuo depravado. Debe ser privado de la gloria que tan desesperadamente desea», sentenció la Secretaria Noem.

«El sospechoso que disparó a nuestros valientes guardias nacionales es producto de un programa que permitió la entrada de terroristas a nuestro país», afirmó.

En este sentido, precisaron que tras el llamado a la revisión total Alineándose con la directriz del Presidente Trump, el DHS anunció que se reexaminará a «cada extranjero que haya ingresado desde Afganistán» bajo la administración anterior, prometiendo tomar medidas necesarias para la remoción de cualquier individuo que no aporte beneficios al país.

The suspect who shot our brave National Guardsmen is an Afghan national who was one of the many unvetted, mass paroled into the United States under Operation Allies Welcome on September 8, 2021, under the Biden Administration. I will not utter this depraved individual’s name.… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 27, 2025

Trump califica de “animal” al atacante

Por otro lado, el Presidente Donald J. Trump condenó enérgicamente el tiroteo que dejó gravemente heridos a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, asegurando que su administración traerá al perpetrador ante una «justicia rápida y certera».

A través de sus redes sociales, el mandatario se refirió al sospechoso, un ciudadano afgano ingresado en 2021, como un «animal» y advirtió sobre las consecuencias del ataque.

«El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos… también está severamente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto», declaró Trump.

.@POTUS: "We must now reexamine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country." pic.twitter.com/jAPGBP5HH2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

De la misma manera, aprovechó para criticar duramente a los políticos y medios que, según su administración, vilipendian a los uniformados. «Haremos que Estados Unidos sea totalmente seguro de nuevo», afirmó Trump, enviando sus oraciones a las familias de las víctimas y ratificando su respaldo absoluto a las fuerzas del orden y al ejército.

“The hearts of all Americans tonight are with those two members of the West Virginia National Guard and their families… We will make America totally safe again, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice.” — President Trump pic.twitter.com/zOkJGZyGmk — The White House (@WhiteHouse) November 27, 2025

«Debemos reexaminar a cada extranjero que entró bajo Biden», insistió el mandatario, marcando el inicio de una nueva política de escrutinio migratorio severo.

Guardia Nacional área “devastada”

Por último, la Guardia Nacional Aérea expresó su consternación y dolor tras el ataque armado sufrido por dos de sus miembros, pertenecientes a la unidad de Virginia Occidental, quienes se encuentran en estado crítico tras ser baleados mientras cumplían con su deber en la capital de la nación.

El General de División Duke Pirak, Director Interino de la Guardia Nacional Aérea, emitió un comunicado en nombre de la institución: «Estamos devastados por este ataque sin sentido y oramos por la recuperación total de nuestros dos héroes… Nuestros corazones están con sus familias y amigos».

On behalf of the entire Air National Guard family, we are devastated by this senseless attack and we are praying for the full recovery of two West Virginia National Guard heroes who were viciously attacked while answering our Nation’s call today. Our hearts are with the family… pic.twitter.com/PoUv5c2G4Z — Air National Guard (@AirNatlGuard) November 27, 2025

