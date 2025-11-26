Mint Hill, NC.- Stevens Creek Nature Center , en 15700 Thompson Road, Mint Hill, Carolina del Norte, se encuentra dentro de la Reserva Natural Stevens Creek.

El centro natural cuenta con animales autóctonos vivos, dos aulas (incluyendo un espacio alquilable), una tienda de regalos y una sala de exposiciones con exhibiciones interactivas. Las exhibiciones se centran en la protección de la calidad del agua e incluyen una mesa de arena con realidad aumentada, un arroyo con peces y tortugas, y una maqueta de 1.5 metros del mejillón Carolina Heelsplitter, una especie en peligro de extinción en el ámbito federal.

El personal de educación ambiental y recreación al aire libre ofrece programas públicos y privados para todas las edades. Los visitantes pueden pedir prestadas mochilas para realizar actividades en los senderos o bolsas de actividades para que los niños más pequeños jueguen dentro.

Eventos en el Centro Natural y Reserva Stevens Creek

Visite el sitio web de búsqueda de actividades del Parque y Recreación del Condado Mecklenburg para conocer aún más eventos. Algunos tienen costo. Recuerda que para la mayoría de los eventos debes llamar con anticipación e inscribirte en línea. Consulta también el rango de edad previsto.

Para inscribirse, busque el evento en el buscador de actividades de Parques y Recreación o llame al centro de naturaleza. Proporcionamos enlaces para inscribirse y obtener más información sobre cada evento, cuando esté disponible.

¡Éstos son sólo algunos de los próximos eventos!