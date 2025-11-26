Mint Hill, NC.- Stevens Creek Nature Center , en 15700 Thompson Road, Mint Hill, Carolina del Norte, se encuentra dentro de la Reserva Natural Stevens Creek.
El centro natural cuenta con animales autóctonos vivos, dos aulas (incluyendo un espacio alquilable), una tienda de regalos y una sala de exposiciones con exhibiciones interactivas. Las exhibiciones se centran en la protección de la calidad del agua e incluyen una mesa de arena con realidad aumentada, un arroyo con peces y tortugas, y una maqueta de 1.5 metros del mejillón Carolina Heelsplitter, una especie en peligro de extinción en el ámbito federal.
El personal de educación ambiental y recreación al aire libre ofrece programas públicos y privados para todas las edades. Los visitantes pueden pedir prestadas mochilas para realizar actividades en los senderos o bolsas de actividades para que los niños más pequeños jueguen dentro.
Eventos en el Centro Natural y Reserva Stevens Creek
Visite el sitio web de búsqueda de actividades del Parque y Recreación del Condado Mecklenburg para conocer aún más eventos. Algunos tienen costo. Recuerda que para la mayoría de los eventos debes llamar con anticipación e inscribirte en línea. Consulta también el rango de edad previsto.
Para inscribirse, busque el evento en el buscador de actividades de Parques y Recreación o llame al centro de naturaleza. Proporcionamos enlaces para inscribirse y obtener más información sobre cada evento, cuando esté disponible.
¡Éstos son sólo algunos de los próximos eventos!
Viernes de fuego y s’mores
- La mayoría de los viernes hasta el 27 de febrero de 2026 (no el 28 de noviembre ni el 26 de diciembre)
- De 10:30 a. m. a 12 p. m.
- Stevens Creek
- Gratis (no es necesario registrarse)
- Todas las edades
¡Sienta la magia de los malvaviscos y pida más! No necesita registrarte, solo acérquese a la fogata casi todos los viernes de este invierno para preparar su delicia favorita, suave y cálida, junto a la chimenea y disfrutar del acogedor ambiente de la fogata.
Carrera divertida Turkey Trot
- Sábado 29 de noviembre de 2025
- De 8:30 a. m a 10:30 a. m.
- Gratis
- Todas las edades
Durante el fin de semana largo, recorra los senderos para disfrutar del aire fresco del otoño y de una competencia amistosa. Elija su recorrido y ritmo: camine o corra aproximadamente 3 o 6 kilómetros por senderos naturales, aptos para todos los niveles. ¡El primer adulto (mayor de 16 años) y el primer niño que regresen de cada recorrido recibirán un premio especial! Después de cruzar la meta, diríjase al centro natural para disfrutar de un refrigerio gratuito.
Día Mundial de la Prevención de la Contaminación
- Martes 2 de diciembre de 2025
- 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
- Gratis (regístrese en el enlace de arriba)
- Edades 6-11
En el Día Mundial de la Prevención de la Contaminación, pruebe actividades prácticas para profundizar su comprensión de cómo funciona la contaminación del agua y cómo afecta al medio ambiente. Use una maqueta interactiva de una ciudad, llamada Enviroscape, para demostrar cómo los contaminantes cotidianos llegan a las vías fluviales. Si el tiempo lo permite, el grupo caminará hasta Stevens Creek para buscar organismos acuáticos y otras pistas que ayuden a determinar la salud de nuestro arroyo.
Se requiere preinscripción; solo se requiere la inscripción de los niños, pero se requiere la participación de un adulto. Este programa se lleva a cabo dentro del Centro de Naturaleza y en senderos naturales; es posible sumergirse en el arroyo. Antes del programa, el instructor le enviará por correo electrónico información importante sobre cómo prepararse, qué traer, etc. Más información aquí.
Caminata familiar de invierno
- Miércoles 10 de diciembre de 2025
- De 10 a. m. a 11 a. m.
- Gratis (regístrese en el enlace de arriba)
- Todas las edades
¡Explore las maravillas del mundo invernal en los senderos de Stevens Creek! Esta tranquila caminata se centrará en observar los cambios que experimenta la fauna silvestre para sobrevivir durante el invierno. Escuche el canto de las aves, busca rastros de guaridas y nidos de animales y aprecia la belleza del cambio de estación.