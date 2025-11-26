Trump celebra soberanía y auge económico este Thanksgiving

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump decretó el jueves 27 de noviembre de 2025 como Día Nacional de Acción de Gracias.

Así lo anunció un comunicado de la Casa Blanca en el que detalla que el documento conecta el presente de la nación con sus raíces históricas, citando a George Washington, quien estableció la festividad en 1789 tras la Guerra Revolucionaria, y a Abraham Lincoln, quien en plena Guerra Civil llamó a la unidad y la gratitud divina.

«Desde los peregrinos que asentaron nuestro continente hasta los patriotas que ganaron nuestra independencia… el espíritu de gratitud y determinación ha estado en el corazón de lo que significa ser estadounidense», reza el texto presidencial.

Resalta los logros de su administración

De la misma manera, Trump aprovechó la ocasión para resaltar los logros de su administración actual. «La economía estadounidense está rugiendo de nuevo, estamos progresando en la reducción del costo de vida, una nueva era de paz recorre el mundo, nuestra soberanía está siendo restaurada rápidamente y el espíritu estadounidense regresa más grande y poderoso que nunca».

Por otro lado, indicaron que con la mirada puesta en la próxima celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, el Presidente instó a los ciudadanos a reunir «la fe, la resolución y la fortaleza inquebrantable de los gigantes de la historia» y a congregarse en hogares y lugares de culto para ofrecer oraciones de agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas.

