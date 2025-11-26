Washington.- Estados Unidos se prepara para una movilización sin precedentes, ya que se estima que 81.8 millones de estadounidenses viajarán este año para celebrar el Día de Acción de Gracias, convirtiendo esta temporada en la más activa de la que se tenga registro.

A través de varios medios de comunicación se conoció que según proyecciones de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), detalla que más de 73 millones de personas desplazándose por carretera, 6.1 millones volando y otros 2.5 millones utilizando trenes, autobuses o cruceros.

Asimismo, indicaron que este récord de viajeros llega en un momento delicado para la infraestructura de transporte nacional, que lucha contra sistemas obsoletos y una crisis de personal.

Por su parte, es de recordar que la Administración Federal de Aviación (FAA) ha calificado esta semana operativa como su «Super Bowl». Bryan Bedford, administrador de la FAA, aseguró que tienen «un gran plan».

Clima adverso y llamado a la etiqueta

Sin embargo, autoridades se mantienen en alerta por la llegada del sistema invernal severo que amenaza con hasta 9 pulgadas de nieve en el norte del país y tormentas eléctricas en el sur.

Ante la combinación de alta demanda, clima difícil y estrés en los aeropuertos, el secretario de Transporta, Sean Duffy lanzó una campaña pidiendo paciencia y «civilidad» a los viajeros.

En una reciente declaración instó a los pasajeros a cuidar su vestimenta como método para mejorar la conducta general. «Animaría a la gente a vestirse mejor… intenten no usar pantuflas y pijamas. La cortesía común va a funcionar bien».

Por último, pidió respeto para los agentes de la TSA y el personal de las puertas de embarque.

