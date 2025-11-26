Greensboro, NC.- Ambos entrenadores principales tuvieron declaraciones interesantes luego de la victoria de 85-50 de la Universidad de Carolina del Norte sobre el equipo de baloncesto femenino A&T de Carolina del Norte en el Corbett Sports Center el jueves 20 de noviembre por la noche.

Courtney Banghart, líder de los Tar Heels, 14.º en la clasificación, vio a su equipo derrotar a los Aggies por segunda temporada consecutiva en Corbett. Banghart aplaudió al público del A&T la temporada pasada tras la victoria de UNC por 66-47 y profundizó en esos elogios tras el partido del jueves. UNC tiene una afición nacional; por lo tanto, Banghart comentó que a veces es difícil saber si son el equipo visitante cuando entran en algunos estadios. Los Tar Heels no tienen ese problema en Corbett.

«Si vamos a jugar de visitante, queremos un gran ambiente del que podamos aprender», dijo Banghart. «No todas las universidades pueden llenar una afición como ellos, así que cuando vienes aquí, sin duda eres el equipo visitante. Se siente como si fueras a jugar fuera de casa. Es difícil entrenar a tu equipo en cada posesión porque hay mucho ruido. Su programa se ha ganado la oportunidad de tener una gran afición, y estamos encantados de estar al otro lado de eso».

Tarrell Robinson , el entrenador con más victorias de todos los tiempos del programa de baloncesto femenino de A&T, también envió un mensaje a la afición de A&T: «Por favor, regresen, especialmente ahora que los Aggies buscan su segundo título consecutivo de la temporada regular de la Asociación Atlética Costera (CAA)».

«Nuestros aficionados ven que no hay mucha diferencia en el estilo de baloncesto», dijo Robinson sobre la llegada de un Power Four. «Encestan. Ejecutan un poco mejor. Estamos en camino. Seguiremos haciendo lo mismo durante la conferencia, así que asegúrense de venir y apoyarnos de la misma manera».

El apoyo a A&T el jueves por la noche fue innegable. Las Aggies aprovecharon eso y la presencia interior de la jugadora de quinto año Chaniya Clark y la novata Anaya Karriem para competir con las Tar Heels, clasificadas a nivel nacional. El giro de Karriem en la zona envió a las Aggies al segundo cuarto perdiendo 14-8.

Banghart comentó que la zona de los Aggies restó importancia a la presencia interior de los Tar Heels, por lo que se alegró de ver a su equipo responder con algunos tiros desde el perímetro. Los Tar Heels anotaron cuatro triples en los primeros cuatro minutos del segundo cuarto para tomar una ventaja de 28-16. UNC logró controlar la pintura en las siguientes tres posesiones.

Cierra Toomey, de 1,93 m, anotó dos veces en el poste, e Indya Nivar condujo hacia la canasta y anotó para ampliar la ventaja de UNC a 34-16 con 3 minutos y medio por jugar en la primera mitad. UNC anotó tres triples más en los últimos tres minutos de la primera mitad para irse al vestuario con una ventaja de 43-21.

«En cuanto a talento y ejecución, son un programa entre los 25 mejores, y lo demostraron», dijo Robinson. «Courtney hace un trabajo excelente con ellas y con sus ajustes. Pero creo que nuestras chicas mostraron una gran intensidad y simplemente compitieron».

Los gigantes de los Aggies jugaron bien contra un equipo con McDonald’s All-Americans. Clark terminó con 14 puntos y siete rebotes, con 6 de 8 en tiros de campo, y Karriem sumó 11 puntos y siete rebotes. Nivar anotó 14 puntos, 10 rebotes, dos tapones y dos robos para liderar a los Tar Heels.

La afición de A&T tendrá su próxima oportunidad de animar a los Aggies el sábado 6 de diciembre, cuando reciban a Norfolk State en Corbett. El partido comenzará al mediodía. Antes de enfrentarse a los Spartans, los Aggies viajarán a Durham, Carolina del Norte, para enfrentarse a su archirrival, la Universidad Central de Carolina del Norte (NCCU), el martes 2 de diciembre a las 6:30 p.m.

