DHS frustra complot terrorista contra agentes de ICE

Virginia. – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el arresto de los ciudadanos estadounidenses, quienes fueron acusados de conspirar para perpetrar ataques armados contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un comunicado, explicaron que los detenidos fueron identificados como John Wilson Bennett y Mark Booth Bennett, quienes actualmente se encuentran detenidos.

Explicaron que la investigación conjunta con el Departamento de Policía de Virginia Beach comenzó el pasado 17 de noviembre de 2025, después de que un oficial de policía de Norfolk, que se encontraba fuera de servicio, escuchara a los hermanos discutiendo planes explícitos para «matar a oficiales de policía y agentes de ICE».

Destacaron que la gravedad de la amenaza se intensificó cuando se escuchó a Mark Bennett planear un viaje a Las Vegas para reunirse con individuos afines y adquirir armas de fuego con rondas explosivas.

Detalles de las capturas

De la misma manera, en el comunicado, indicaron que el 19 de noviembre de 2025, las autoridades interceptaron a Mark Bennett en el Aeropuerto Internacional de Norfolk justo antes de abordar un vuelo hacia Charlotte, con conexión a Las Vegas. Simultáneamente, John Bennett fue arrestado en Virginia Beach, donde se desempeñaba como Subdirector de la Escuela Secundaria Kempsville desde el año 2009.

Al respecto, la Subsecretaria Tricia McLaughlin condenó enérgicamente los hechos. “Es escalofriante que un ser humano, y mucho menos un educador de niños, planee emboscar y matar a agentes de la ley de ICE, ofreciendo detalles tan específicos como conseguir un rifle de alto calibre que perforaría los chalecos antibalas”.

Asimismo, reveló cifras alarmantes sobre el clima de hostilidad que enfrentan los oficiales: un aumento del 1.150% en agresiones y un 8.000% en amenazas de muerte.

«Desde recompensas por sus cabezas hasta el acoso y doxxing en línea, nuestros oficiales experimentan un nivel de violencia sin precedentes», añadió.

Por último, indicaron que ambos hombres enfrentan cargos por conspiración para cometer heridas maliciosas bajo la ley estatal de Virginia.

