Departamento de Estado: Masiva jornada de deporte y ayuda solidaria

Texas. – Mientras millones se preparan para el banquete, una parte significativa de la población estadounidense transforma el Día de Acción de Gracias en una oportunidad para servir.

Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado, en el que indicó que según encuestas recientes, el 19% de los ciudadanos realiza donaciones a organizaciones benéficas durante estas fechas, y miles más ofrecen su tiempo como voluntarios en bancos de alimentos e iglesias.

Destacaron que un ejemplo destacado es Operation Turkey, una organización nacional sin fines de lucro con sede en Austin, Texas. Tras 25 años de actividad, ha expandido sus operaciones a cerca de 20 ciudades, incluyendo localidades en Carolina del Norte y Pensilvania.

Al respecto, Josh Ortiz, voluntario en Dallas, describe la experiencia como «inspiradora y humilde», al ver a la comunidad unirse para entregar miles de cenas completas con pavo, relleno y pastel a quienes no tienen recursos.

Quemar calorías por una causa

De la misma manera, indicaron que considerando que el estadounidense promedio consume unas 4.500 calorías durante la cena festiva, el ejercicio matutino se ha vuelto una tradición. Los llamados «Turkey Trots» (carreras del pavo) han convertido a este jueves en el día de mayor actividad de corredores en todo el país.

Señalaron que el impacto social es masivo: el Turkey Trot de 5K en Granville, Ohio, reunió a 1.900 corredores en 2024 y logró recaudar $130.000 para un banco de alimentos local. Jessica McCrorie, quien sirvió como embajadora adolescente para Feeding America, destacó cómo esta festividad despierta la generosidad.

«La gente se siente más conectada con el problema del hambre porque Acción de Gracias es un momento para compartir», afirmó tras ayudar a recolectar pavos y donaciones en Nueva York.

