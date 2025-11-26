Cadena perpetua a empresario por asesinato y fraude biotech

Vermont. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el dictamen de una sentencia definitiva en uno de los casos más complejos de crimen por encargo de los últimos años.

En un comunicado de prensa, explicaron que Serhat Gumrukcu, de 43 años y residente de Los Ángeles, fue condenado a cadena perpetua por la Jueza Principal de Distrito Christina Reiss, tras ser hallado culpable de orquestar el secuestro y asesinato de Gregory Davis en enero de 2018.

Según se demostró en el juicio, Gumrukcu solicitó el asesinato de Davis porque este amenazaba con emprender acciones legales por un negocio fallido de materias primas petroleras. Gumrukcu temía que esta disputa legal expusiera sus actividades fraudulentas y descarrilara una fusión biotecnológica multimillonaria que estaba negociando, basada en su supuesta (y falsa) invención de una cura para el VIH.

California Man Sentenced to Life Imprisonment for Role in 2018 Murder-for-Hire According to evidence presented at trial, Serhat Gumrukcu solicited the murder of Gregory Davis after Davis threated legal action for Gumrukcu’s role in a failed oil commodities transaction. In… pic.twitter.com/TwMlpDoUQB — FBI (@FBI) November 26, 2025

De la misma manera, desatacaron que para ejecutar el plan, Gumrukcu utilizó una red de conspiradores: su amigo cercano Berk Eratay (sentenciado a 110 meses de prisión) contactó al intermediario Aron Ethridge (140 meses), quien contrató al sicario Jerry Banks (200 meses). El 6 de enero de 2018, Banks se hizo pasar por un Alguacil de los Estados Unidos (U.S. Marshal) para secuestrar a Davis en su hogar en Vermont; su cuerpo fue hallado al día siguiente en un banco de nieve.

Ver más: FBI ofrece recompensa por joven acusado de matar a su abuela

Justicia para la víctima

Por otro lado, señalaron que durante la audiencia, la viuda Melissa Davis ofreció un emotivo testimonio agradeciendo al FBI por su «coordinación interestatal» y a los fiscales por su «excelencia y convicción».

El Primer Asistente del Fiscal de EE. UU., Michael P. Drescher, elogió la colaboración entre agencias que permitió rastrear datos de ubicación celular y registros bancarios para desmantelar toda la cadena criminal, desde el sicario hasta el financiero intelectual del asesinato.

Video: Hogares en riesgo: tiroteos contra viviendas en Charlotte