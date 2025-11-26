Anuncian el fin del TPS para Haití y lanza programa de «autodeportación”

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el miércoles 26 de noviembre una notificación oficial en el Registro Federal indicando la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití.

En un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), indicó que la medida, que entrará en vigor el próximo 3 de febrero de 2026, responde a una revisión exhaustiva liderada por la Secretaria Kristi Noem, quien concluyó que el país caribeño ya no cumple con los requisitos legales para mantener dicha designación.

De la misma manera, destacaron que tras consultar con agencias interinstitucionales y analizar informes, el DHS determinó que permitir la permanencia temporal de nacionales haitianos es «inconsistente con los intereses nacionales de los Estados Unidos».

Ultimátum y plan de salida

En este sentido, la administración de Trump instó a todos los beneficiarios actuales del TPS para Haití que no posean otra base legal para permanecer en el país a que comiencen los preparativos para su partida antes de la fecha límite.

Recordaron que para facilitar este proceso, el gobierno ha activado una nueva función en la aplicación móvil CBP Home, diseñada para gestionar lo que denominan un proceso de «autodeportación segura y conveniente». Este mecanismo incluye un paquete de incentivos sin precedentes para fomentar el retorno voluntario:

Un boleto de avión gratuito.

Un bono de salida de $1.000 .

. La posibilidad de preservar oportunidades futuras para procesos de inmigración legal hacia Estados Unidos.

Por último, el DHS advirtió que aquellos que no regularicen su situación o no abandonen el país antes de febrero de 2026 quedarán sujetos a las leyes de inmigración estándar, perdiendo las protecciones que el TPS les otorgaba hasta ahora.

