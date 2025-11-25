Charlotte, NC.- Charlotte recibe la temporada navideña con un espectáculo que celebra el corazón musical de Carolina del Norte: Holiday Pops: A Carolina Christmas, una producción especial de la Orquesta Sinfónica de Charlotte que invita a las familias a vivir una experiencia vibrante, cálida y llena de tradición. La ciudad se prepara para un encuentro donde los sonidos clásicos de la Navidad se mezclan con los ritmos característicos del bluegrass y el blues, en un formato que conecta la magia de estas fechas con la identidad cultural de la región.

El público disfrutará de piezas emblemáticas como “Los doce días de Navidad” y “Santa Claus está llegando a la ciudad”, canciones que año tras año marcan la llegada de la época más esperada. La propuesta también incluye melodías tradicionales que reflejan la herencia musical carolinense y enriquecen la programación con un toque auténtico y cercano. La Sinfónica reúne a músicos destacados que crean un ambiente festivo desde el primer acorde, mientras las luces, los arreglos escénicos y la atmósfera del teatro completan una experiencia ideal para familias, parejas y amantes de la música.

El evento reserva una oportunidad especial para quienes buscan ahorrar en sus entradas. Durante el sábado, los asistentes aplican un descuento del 25% con el código HOLIDAY25. La promoción se mantiene activa desde el 13 de diciembre a las 7:30 p. m. en las zonas de precios 1 a 4, y sigue disponible hasta las 11:59 p. m. del 28 de noviembre de 2025. La oferta no aplica a boletos adquiridos con anterioridad.

Dentro del calendario, la organización también incluye una matiné familiar el 13 de diciembre a las 11:00 a. m. Esta función reúne a grandes y pequeños durante una presentación de una hora que concentra lo mejor del repertorio navideño, en un ambiente pensado especialmente para la audiencia infantil. El formato ofrece una oportunidad perfecta para quienes desean introducir a los más jóvenes al mundo sinfónico mientras comparten un momento lleno de alegría y tradición.

Holiday Pops: A Carolina Christmas se convierte así en una invitación a reconectar con la esencia de la temporada. Música, cultura y celebración se unen en un espectáculo que abre sus puertas a todos los que desean vivir la Navidad con la calidez característica de Carolina del Norte.

Más información disponible en el sitio oficial del evento: cltguide.com.

