Trump lanza Misión Génesis: IA aplicada a la ciencia nacional

Washington .- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para establecer «The Genesis Mission» (La Misión Génesis), una audaz estrategia nacional diseñada para acelerar los descubrimientos científicos aprovechando el poder de la Inteligencia Artificial (IA).

Así lo dio a conocer la Casa Blanca, en un comunicado, en el que detalló que la iniciativa moviliza recursos de todo el gobierno federal con un objetivo claro: integrar las supercomputadoras de clase mundial y los vastos conjuntos de datos de los Laboratorios Nacionales del Departamento de Energía en una plataforma de IA unificada y de circuito cerrado.

Una nueva era de innovación

De la misma manera, indicó que la Misión Génesis busca automatizar el diseño de experimentos, agilizar simulaciones complejas y generar modelos predictivos que aumenten exponencialmente la productividad en investigación y desarrollo.

Al respecto, Michael Kratsios, asistente del Presidente para Ciencia y Tecnología, calificó la medida como un enfoque revolucionario. «El Presidente Trump está impulsando a Estados Unidos hacia una Edad de Oro de la Innovación».

“Al conectar nuestros datos científicos de clase mundial con la IA más avanzada, desbloquearemos avances en medicina, energía y ciencia de materiales que transformarán el futuro«, acotó

En este sentido, indicaron que la orden instruye a la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología a coordinar esfuerzos con agencias clave como la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

