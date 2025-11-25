Trump inicia proceso para designar terroristas a los «Hermanos Musulmanes»

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro a revisar el estatus de la organización islamista “Hermanos Musulmanes”.

En un comunicado, la Casa Blanca, explicó que el objetivo central es determinar si las filiales de este grupo en Egipto, Líbano y Jordania cumplen con los criterios para ser designadas oficialmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

De la misma manera, la directiva presidencial establece un cronograma estricto: los secretarios de Estado y del Tesoro, en consulta con la Inteligencia Nacional, deberán presentar un informe detallado.

En este sentido, indicó que una vez entregado, tendrán un plazo de 45 días para ejecutar las designaciones pertinentes.

La Casa Blanca detalló que busca desmantelar las capacidades operativas de estas células, cortar sus fuentes de financiamiento y neutralizar cualquier amenaza que representen para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.

President Trump is securing America by confronting the Muslim Brotherhood’s transnational network, which fuels terrorism and destabilization campaigns against U.S. interests and allies in the Middle East. pic.twitter.com/B2ipr0Hrci — The White House (@WhiteHouse) November 25, 2025

Vínculos con la violencia en Oriente Medio

Por otro lado, la administración Trump justifica la medida citando informes de inteligencia que vinculan a estas filiales con la desestabilización regional:

Líbano: Se acusa a su brazo militar de lanzar ataques con cohetes contra Israel tras los sucesos del 7 de octubre de 2023.

Se acusa a su brazo militar de lanzar ataques con cohetes contra Israel tras los sucesos del 7 de octubre de 2023. Egipto y Jordania: Líderes de estas ramas habrían incitado a la violencia contra socios estadounidenses y brindado apoyo material a Hamas.

Por último, señalaron que esta acción se suma a una estrategia de «mano dura» que ya ha incluido la designación de los rebeldes hutíes (Ansar Allah) y de organizaciones criminales latinoamericanas como el Tren de Aragua y la MS-13 como amenazas terroristas, reafirmando la política de fronteras seguras y lucha contra el narcoterrorismo del actual gobierno.

