Trump indulta a «Waddle» y «Gobble» en la ceremonia de Acción de Gracias

Washington .- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la primera Dama, Melania Trump encabezaron el martes 25 de noviembre la tradicional ceremonia de indulto a los pavos en la Casa Blanca.

A través de las redes sociales de la Casa Blanca se pudo conocer que los protagonistas oficiales de la jornada fueron Waddle y Gobble, dos aves provenientes de una granja en Carolina del Norte que, tras recibir un trato VIP y alojarse en un hotel de lujo en la capital, recibieron el perdón presidencial que les garantiza evitar la mesa de la cena del jueves 27 de noviembre.

Gobble & Waddle living their best life. 🇺🇸 Don’t miss the Presidential Turkey Pardon — 12 PM EST! pic.twitter.com/YwCtCdn3Mz — The White House (@WhiteHouse) November 25, 2025

Sin embargo, durante su discurso, el mandatario se alejó del guion tradicional para lanzar dardos irónicos. Trump bromeó asegurando que el Departamento de Justicia había realizado una «investigación exhaustiva» sobre los pavos indultados el año pasado por Joe Biden (Peach y Blossom), concluyendo que el uso de una firma automática (autopen) por parte de su predecesor invalidaba legalmente aquel perdón.

«Estaban en proceso de procesamiento», comentó entre risas, antes de extender su propia clemencia a las aves de este año.

De la misma manera, a través de varios medios de comunicación se conoció que Trump también utilizó el micrófono para especular sobre los nombres de las aves.

.@POTUS: "Gobble, I just want to tell you this — very important — you are hereby unconditionally pardoned!" 🤣🦃 pic.twitter.com/WmjvScCf6K — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 25, 2025

Consideró llamarlas “Chuck y Nancy”

Afirmó que consideró llamarlas «Chuck y Nancy» (en clara alusión a los demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi). Pero descartó la idea asegurando que, de haber tenido esos nombres, «jamás indultaría a esa gente».

.@POTUS: "The turkeys being pardoned today go by the names Gobble and Waddle. When I first saw their pictures… I was going to call them Chuck and Nancy — but then I realized I wouldn't be pardoning them. I would never pardon those two people." 🤣 pic.twitter.com/XuhIbTGUbI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 25, 2025

Por otro lado, el evento sirvió también para que Trump abordara temas de su agenda habitual como la inmigración y la delincuencia. En un momento inesperado, dirigió ataques personales hacia el gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, burlándose de su apariencia física, aunque matizó el comentario admitiendo que a él también le gustaría «perder unos kilos».

.@POTUS: "They burned this beautiful woman riding in a train. A man was arrested 72 times… It's horrible what's happening in Chicago." https://t.co/3B7uPblTMR pic.twitter.com/kiMKGQyFo9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 25, 2025

Por último, el destino de las aves Nacidos en julio, Waddle y Gobble regresarán ahora a su estado natal, Carolina del Norte, donde vivirán su retiro en tranquilidad bajo el cuidado de sus criadores, cumpliendo así con una tradición que marca el inicio de las festividades en Estados Unidos.

