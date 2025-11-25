martes, noviembre 25, 2025
Modified date:

Melania Trump recibe el árbol oficial proveniente de Michigan

ESTADOS UNIDOS
5
Foto: Cortesía X @FirstLadyOffice
Maria Gabriela Perez

Washington.-  La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump dio inicio a la época de navidad con la tradicional ceremonia de recepción del Árbol de Navidad de la Casa Blanca.

A través de los videos publicados por la Casa Blanca, se pudo observar a la primera Dama, ataviada con un abrigo color crema y guantes borgoña, recibiendo el abeto en el Pórtico Norte.

A través de varios medios de comunicación se conoció que esta ceremonia es una costumbre centenaria. El árbol arribó en un carruaje tirado por los caballos Clydesdale «Logan» y «Ben».

Asimismo, trascendió que este año, el honor recayó en el estado de Michigan, rompiendo una sequía de 40 años sin que un ejemplar de esa región fuera seleccionado para decorar el Salón Azul (la última vez fue en 1985).

Fue donado por Korson’s Tree Farms

Por otro lado, medios de comunicación indicaron que el árbol fue donado por Korson’s Tree Farms, un negocio familiar fundado en 1973 en Sidney Township. La finca ganó el derecho de presentar el árbol tras imponerse en el certamen de la Asociación Nacional del Árbol de Navidad el pasado mes de julio.

Al respecto, Rex Korson, propietario del vivero que ya integra a la tercera generación de la familia, expresó su orgullo. «Representar a los agricultores de todo el país es un honor inmenso».

“Sabemos que nuestro trabajo se convierte en el centro de las tradiciones familiares, y llevar un árbol real a la Casa Blanca es el punto culminante de ese esfuerzo», afirmó.

En este sentido, el abeto será la pieza central de la decoración navideña, continuando una tradición presidencial que se remonta a la administración de William Howard Taft en 1912.

Maria Gabriela Perez
