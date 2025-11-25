CBP intercepta cargamento de metanfetamina valorado en más de $200.000

Brownsville.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron un cargamento de presunta metanfetamina con un valor estimado en las calles de $217.814 dólares.

En un comunicado, detallaron que el decomiso ocurrió el pasado sábado en el Puente Internacional Gateway, cuando un ciudadano estadounidense de 18 años intentó ingresar al país conduciendo un Jeep Grand Cherokee modelo 2005.

Explicaron que tras una inspección primaria, el vehículo fue remitido a una revisión secundaria.

El conductor fue detenido

De la misma manera, detallaron que utilizando sistemas de imágenes no intrusivas (NII) y con el apoyo de una unidad canina (K-9). Los agentes descubrieron cinco paquetes ocultos dentro del vehículo.

En este sentido, indicaron que el peso total de la droga confiscada ascendió a 10.89 libras (aproximadamente 4,9 kg).

Al respecto, Tater Ortiz, Director del Puerto de Entrada de Brownsville, destacó que «nuestros oficiales utilizan una variedad de herramientas de control para realizar sus inspecciones y sus esfuerzos han contribuido a esta importante incautación».

Por último, señalaron que el conductor fue arrestado y puesto bajo la custodia de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), mientras que el vehículo y los narcóticos fueron asegurados por la autoridad federal.

