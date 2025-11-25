Acusan a hombre de Portland por amenazas de muerte a agentes de ICE

Portland.- El Departamento de Justicia presentó cargos federales contra un hombre por realizar amenazas violentas contra oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en South Portland.

Indicaron en un comunicado que el detenido identificado como John Paul Cupp, de 45 años, compareció ante un juez magistrado y se ordenó su detención mientras avanzan los procedimientos judiciales.

Detallaron que los fiscales alegan que el acusado ha mantenido un patrón de comportamiento amenazante tanto en persona como en plataformas digitales.

Cronología de las amenazas

14 de octubre: Cupp presuntamente gritó insultos y amenazó con matar a agentes de la ley y agredir sexualmente a sus esposas durante un incidente frente al edificio de ICE.

Cupp presuntamente gritó insultos y amenazó con matar a agentes de la ley y agredir sexualmente a sus esposas durante un incidente frente al edificio de ICE. Noviembre: El acusado publicó videos y mensajes en línea reiterando estas amenazas violentas y promoviendo retórica antisemita y llamados a la «guerra contra Estados Unidos».

Por otro lado, Scott E. Bradford, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Oregón reiteró que «las amenazas de violencia contra los valientes miembros de las fuerzas del orden no serán toleradas».

A Portland, Oregon, man has been charged with making violent threats against federal law enforcement officers. John Paul Cupp, 45, made his first appearance in federal court Monday. According to court documents, on October 14, Cupp began yelling insults at law enforcement… pic.twitter.com/wrL6wkm5UJ — FBI (@FBI) November 25, 2025

Mientras que el agente especial del FBI, Matt Torres, enfatizó que «los intentos de intimidar a quienes juraron proteger al pueblo estadounidense degradan la seguridad de todos».

Por último, alertaron que este caso se suma a los 40 acusados que la fiscalía ha procesado desde junio de 2025 por delitos cometidos cerca de instalaciones de ICE. El FBI continúa liderando la investigación.

