martes, noviembre 25, 2025
Modified date:

10 actividades deportivas para disfrutar durante el invierno

DEPORTES
2
10 actividades deportivas para disfrutar durante el invierno
Cortesía: www.charlottesgotalot.com
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El clima templado de Charlotte y su amplia gama de actividades deportivas  la convierten en un destino ideal para una escapada invernal. Descubra la magia del invierno en la Ciudad Reina en cuanto a deportes para esta temporada con 10 actividades sugeridas.

1.- Ir a patinar sobre hielo

Deslice sobre el hielo en los estadios de Charlotte. El Truist Field se transforma en una pista de patinaje del tamaño de la NHL durante el  Festival Light the Knights . Visite la pista de patinaje sobre hielo de temporada cerca de la Fábrica Ford en  Camp North End . Disfrute del hielo en el  Whitewater Center . Además podrá tomar una taza de chocolate caliente y prueba algunas vueltas en The Bowl en Ballantyne .

Lee también: Junta de CMS actualiza las políticas relacionadas a deportes de club

2.- Mire la batalla de los Charlotte Checkers sobre el hielo

La  temporada de los Charlotte Checkers  está en pleno apogeo este invierno, ya que el equipo de ligas menores se enfrenta a competidores de la Liga Americana de Hockey (AHL). Consulta el  calendario de los Checkers  para descubrir las promociones de los partidos en casa, como camisetas temáticas y noches con entradas con descuento, en el  Bojangles Coliseum .

3.- Anime a los Charlotte Hornets

Los  Charlotte Hornets  dominan la cancha central del recientemente renovado  Spectrum Center  durante todo el invierno. Anota en tu calendario el partido Holiday Hoopla el 23 de diciembre, el Día de las HBCU el 28 de febrero de 2026 y más noches temáticas con regalos para los aficionados.

4.- Apoye el ascenso de Carolina

Carolina Ascent FC continúa la temporada de otoño en el American Legion Memorial Stadium durante los meses de invierno. El equipo femenino de la USL Super League juega en casa durante toda la temporada con eventos promocionales como el Festival Navideño de Santa Claus los sábados 6 y 20 de diciembre.

5.- Celebre las fiestas en el Salón de la Fama de NASCAR

Anima tus fiestas con  «Vacaciones en el Salón» . Durante todo el mes, el  Salón de la Fama de NASCAR  celebra la temporada con diversión para todas las edades, incluyendo experimentos prácticos de ingeniería y talleres de manualidades.

6.- Vea algunos de los mejores comienzos del tenis en la cancha

El torneo Charlotte Invitational trae a algunas de las figuras más importantes del tenis al Spectrum Center . El evento de este año, que se celebrará el jueves 4 de diciembre, incluye los enfrentamientos entre Venus Williams y Madison Keys, junto con Frances Tiafoe y Taylor Fritz.

7.- Apoye a los equipos competir en el Campeonato de Fútbol ACC

Los mejores equipos de la ACC se enfrentan en el  Campeonato de Fútbol Americano de la ACC  en el  Estadio Bank of America . El partido comienza a las 8:00 p. m. el sábado 6 de diciembre, pero los eventos del fin de semana incluyen un Fan Fest con partidos previos al partido, oportunidades para tomarse fotos con las mascotas y regalos.

8.- Vea los últimos partidos en casa de los Panthers

Los Carolina Panthers cierran la temporada 2025 de la NFL con dos partidos en casa en el Bank of America Stadium . ¡Anímenlos a seguir jugando! Los Panthers se enfrentarán a los Tampa Bay Buccaneers el domingo 21 de diciembre y a los Seattle Seahawks el domingo 28 de diciembre.

9.- No se pierda el Mayonesa Dump en el Duke’s Mayo Bowl

El  Duke’s Mayo Bowl  es el único bowl donde se le echa mayonesa al equipo ganador. Disfruta del enfrentamiento entre los aspirantes al fútbol americano universitario de la SEC y la ACC el viernes 2 de enero de 2026 en el  Bank of America Stadium.

Lee también: Ron DeSantis, firma ley que prohíbe a mujeres trans competir en deportes femeninos

10.- Honre a la Clase 2026 del Salón de la Fama de NASCAR

Presencia la incorporación de una nueva generación de leyendas del automovilismo al  Salón de la Fama de la NASCAR . Kurt Busch, Harry Gant y Ray Hendrick conforman la 16.ª generación del Salón de la Fama.  El fin de semana de incorporación al Salón de la Fama de la NASCAR  se celebrará del 22 al 24 de enero de 2026 e incluirá una variedad de eventos y programación especial para el disfrute de los aficionados a las carreras.

Con información de www.charlottesgotalot.com

Video: EJERCITARSE EN ÉPOCA DE INVIERNO

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
159,349FansMe gusta
20,564SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
37,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,774SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.