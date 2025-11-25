10 actividades deportivas para disfrutar durante el invierno

Deslice sobre el hielo en los estadios de Charlotte. El Truist Field se transforma en una pista de patinaje del tamaño de la NHL durante el Festival Light the Knights . Visite la pista de patinaje sobre hielo de temporada cerca de la Fábrica Ford en Camp North End . Disfrute del hielo en el Whitewater Center . Además podrá tomar una taza de chocolate caliente y prueba algunas vueltas en The Bowl en Ballantyne .

2.- Mire la batalla de los Charlotte Checkers sobre el hielo

La temporada de los Charlotte Checkers está en pleno apogeo este invierno, ya que el equipo de ligas menores se enfrenta a competidores de la Liga Americana de Hockey (AHL). Consulta el calendario de los Checkers para descubrir las promociones de los partidos en casa, como camisetas temáticas y noches con entradas con descuento, en el Bojangles Coliseum .

3.- Anime a los Charlotte Hornets

Los Charlotte Hornets dominan la cancha central del recientemente renovado Spectrum Center durante todo el invierno. Anota en tu calendario el partido Holiday Hoopla el 23 de diciembre, el Día de las HBCU el 28 de febrero de 2026 y más noches temáticas con regalos para los aficionados.

4.- Apoye el ascenso de Carolina

Carolina Ascent FC continúa la temporada de otoño en el American Legion Memorial Stadium durante los meses de invierno. El equipo femenino de la USL Super League juega en casa durante toda la temporada con eventos promocionales como el Festival Navideño de Santa Claus los sábados 6 y 20 de diciembre.

5.- Celebre las fiestas en el Salón de la Fama de NASCAR

Anima tus fiestas con «Vacaciones en el Salón» . Durante todo el mes, el Salón de la Fama de NASCAR celebra la temporada con diversión para todas las edades, incluyendo experimentos prácticos de ingeniería y talleres de manualidades.

6.- Vea algunos de los mejores comienzos del tenis en la cancha

El torneo Charlotte Invitational trae a algunas de las figuras más importantes del tenis al Spectrum Center . El evento de este año, que se celebrará el jueves 4 de diciembre, incluye los enfrentamientos entre Venus Williams y Madison Keys, junto con Frances Tiafoe y Taylor Fritz.

7.- Apoye a los equipos competir en el Campeonato de Fútbol ACC

Los mejores equipos de la ACC se enfrentan en el Campeonato de Fútbol Americano de la ACC en el Estadio Bank of America . El partido comienza a las 8:00 p. m. el sábado 6 de diciembre, pero los eventos del fin de semana incluyen un Fan Fest con partidos previos al partido, oportunidades para tomarse fotos con las mascotas y regalos.

8.- Vea los últimos partidos en casa de los Panthers

Los Carolina Panthers cierran la temporada 2025 de la NFL con dos partidos en casa en el Bank of America Stadium . ¡Anímenlos a seguir jugando! Los Panthers se enfrentarán a los Tampa Bay Buccaneers el domingo 21 de diciembre y a los Seattle Seahawks el domingo 28 de diciembre.

9.- No se pierda el Mayonesa Dump en el Duke’s Mayo Bowl

El Duke’s Mayo Bowl es el único bowl donde se le echa mayonesa al equipo ganador. Disfruta del enfrentamiento entre los aspirantes al fútbol americano universitario de la SEC y la ACC el viernes 2 de enero de 2026 en el Bank of America Stadium.

10.- Honre a la Clase 2026 del Salón de la Fama de NASCAR

Presencia la incorporación de una nueva generación de leyendas del automovilismo al Salón de la Fama de la NASCAR . Kurt Busch, Harry Gant y Ray Hendrick conforman la 16.ª generación del Salón de la Fama. El fin de semana de incorporación al Salón de la Fama de la NASCAR se celebrará del 22 al 24 de enero de 2026 e incluirá una variedad de eventos y programación especial para el disfrute de los aficionados a las carreras.

