Supremo de Brasil ratifica prisión preventiva para Jair Bolsonaro

Foto: Cortesía X @jairbolsonaro
Maria Gabriela Perez

Brasilia.-  El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro continuará con prisión preventiva, tras una nueva medida dictada el lunes 24 de noviembre la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF).

A través de varios medios de comunicación se conoció que el sábado 22 de noviembre Bolsonaro fue detenido por agente policiales, ya que presuntamente intentó quitarse la tobillera.

En este sentido, trascendió que el Supremo de Brasil llegó a una mayoría de votos para confirmar la prisión preventiva, dictaminada el fin de semana el magistrado Alexandre de Moraes, instructor de la causa penal por intento de golpe de Estado.

Continuará detenido en la sede de la Policía Federal

Por otro lado, también se conoció que el exmandatario continuará recluido en la sede de la Policía Federal en la capital brasileña. Lugar al que fue trasladado tras un operativo policial.

De la misma manera, medios de comunicación indicaron que presidente de la Sala y exabogado del actual mandatario Lula da Silva, Cristiano Zanin, indicó en la decisión que «las pruebas existentes permiten concluir que el acusado tenía la intención real de romper el Estado democrático de derecho».

Asimismo, justificó la medida con el objetivo de mantener a Bolsonaro tras las rejas para «garantizar el orden público».

Es de recordar, que el expresidente brasileño estaba bajo régimen de arresto domiciliario desde el 4 de agosto. Una medida que su defensa había logrado sostener alegando motivos de salud.

