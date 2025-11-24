Charlotte, NC.- Los Charlotte Hornets empiezan a recuperarse de todos estos finales tan ajustados que han vivido últimamente. Por ahora, solo tendrán que aguantar su última derrota «desgarradora»: Una derrota a domicilio por 113-110 en Atlanta el domingo 23 de noviembre por la noche.

Jugadores destacados : Kon Knueppel anotó 28 puntos con 9 de 17 en tiros de campo y siete triples, igualando el récord de la franquicia para un novato, convirtiéndose en el cuarto novato de la historia de la NBA con al menos cinco triples en tres o más partidos consecutivos (Coby White, Jalen Green, Brandon Miller). Collin Sexton logró su mejor marca de la temporada con 22 puntos, con 8 de 16 en tiros de campo, mientras que Miles Bridges añadió 21 puntos.

Atlanta contó con cuatro actuaciones de 20 puntos de Jalen Johnson (28), Nickeil Alexander-Walker (23), Dyson Daniels (22, su mejor marca de la temporada) y Onyeka Okongwu (21) en la quinta victoria consecutiva sobre Charlotte. Johnson también capturó ocho rebotes y 11 asistencias, la mayor cantidad del partido, para su octavo partido consecutivo con un récord de 15-5-5, un récord para la franquicia.

Punto de inflexión : Una jugada de cuatro puntos de Knueppel puso a los Hornets por delante 110-107 con 3:15 por jugar. En la siguiente posesión de Charlotte, un posible Sexton y 1 fue desviado y se pitó falta ofensiva, enviando el balón de vuelta a Atlanta. Una vez que los Hawks lograron una racha de 5-0 para una ventaja de dos puntos, Knueppel tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero Nickeil Alexander-Walker realizó una jugada perfecta bajo la canasta para forzar una pérdida de balón. Después de que Alexander-Walker dividiera sus tiros libres en el otro extremo del campo, el intento de triple de Bridges para empatar el partido sobre la bocina terminó fuera de lugar.

Continúan las luchas por el momento decisivo

Por tercera vez en su racha de seis derrotas, los Hornets cayeron en el momento decisivo y siguen siendo el único equipo de la NBA sin una victoria en ese momento esta temporada (0-5). Tras la jugada de cuatro puntos de Knueppel, los Hornets anotaron cero puntos con 0 de 5 en tiros de campo y dos pérdidas de balón para terminar el partido.

Los Hawks se abastecen de puntos de pintura que no son de RA

Atlanta acertó una cantidad inusualmente alta de tiros desde fuera de la zona restringida, con 15 de 30 (50,0%), y Daniels con 7 de 10. Los Hawks se encuentran en la mitad de la tabla en cuanto a tiros en esta zona, pero claramente aprovecharon las oportunidades que tuvieron allí.

Plumlee hace su primera salida

Con 43 minutos de juego en la temporada, Mason Plumlee debutó como titular, anotando seis puntos (2 de 2 en tiros de campo), ocho rebotes y seis asistencias, la mayor cantidad del equipo. El +9 del veterano pívot en 23 minutos también fue el segundo mejor registro de Charlotte, solo superado por Sion James (+16).

Cita posterior al partido

“[Estar en situaciones de final de partido] es fundamental para nuestro grupo… [Tenemos] que ser capaces de comprender lo que se necesita defensiva y ofensivamente para terminar los partidos, cómo se refleja ese físico, la importancia de ejecutar, jugar a través del contacto, finalizar las posesiones en el otro lado con mucho contacto. Creo que nuestro grupo está mejorando mucho en muchas de esas situaciones”. – Charles Lee, entrenador principal de los Hornets

¿Qué sigue?

Los Hornets tendrán dos días libres antes de comenzar una serie de tres partidos en casa con un encuentro de la Emirates NBA Cup contra los New York Knicks el miércoles 26 de noviembre a las 19:00 ET. Charlotte tiene un récord de solo 2-8 en la serie cara a cara con Nueva York desde el inicio de la temporada 2022-23, aunque ganaron su enfrentamiento más reciente, 115-98 en casa el 20 de marzo de 2025.

