Charlotte, NC.- El espíritu navideño llega renovado con la 4.ª Fiesta Anual Carolina Light Festival, un evento en Ballantynes Backyard, Charlotte, que ya forma parte de las tradiciones familiares más esperadas del año. La edición 2025 trae sorpresas, ampliaciones y un anuncio especial: por primera vez abrirá durante el fin de semana de Acción de Gracias, desde el viernes 28 de noviembre hasta el martes 30 de diciembre.

El festival recibe visitantes todas las noches entre las 5:30 p. m. y las 10:00 p. m., con cierre temprano en Nochebuena y una pausa total el día de Navidad. Más de 200.000 personas han recorrido este espectáculo de 800 metros que combina más de un millón de luces, música envolvente, nieve mágica y una amplia colección de escenas interactivas. Este año, el evento presenta más de 25 espacios temáticos y un Winter Wonderland Carnival que incorpora una noria, nuevas atracciones y una montaña rusa infantil.

Lee también: El Festival de Luces Tianyu trae una experiencia única llena de color

La organización recomienda la compra anticipada de entradas debido a la alta demanda. Los boletos se adquieren por orden de llegada y muchas fechas suelen agotarse rápidamente. Las tarifas varían según el día y horario, con precios que comienzan en $10 durante la semana. Las opciones incluyen:

Entradas generales

Desde $10 (lunes a jueves, de 8:00 p.m. a 10:00 p. m.)

$15 (lunes a jueves de 5:30 a 8:00 p. m., y viernes a domingo de 8:00 p.m. a 10:00 p. m.)

$20 (viernes a domingo, de 5:30 p.m. a 8:00 p.m.)

$25 para entradas válidas cualquier noche, con disponibilidad limitada.

Entrada VIP – $39

Incluye taza de chocolate caliente de recuerdo, chocolate caliente ilimitado, acceso al Lodge Ho Ho Glow climatizado, baños exclusivos y fila especial para el espectáculo de luces.

Experiencias complementarias

Varita mágica de copo de nieve: $20

Atracciones del Winter Wonderland Carnival: $20 por cuatro boletos canjeables por la noria, Bear Affair, la montaña rusa Sooper Jet Kiddie o el tobogán rápido.

El recorrido 2025 destaca un 40% más de funciones, globos de nieve gigantes, nuevas escenas y la presencia diaria de bailarinas y artistas. Santa Claus saluda personalmente a los visitantes todas las noches hasta el 23 de diciembre. También se suma un castillo de hielo con carruaje de princesa y un encantador pueblo festivo con boutiques y food trucks rotativos. Todos los senderos cuentan con superficies mejoradas para facilitar el acceso de sillas de ruedas, carriolas y scooters, además de estacionamiento gratuito.

La dirección del evento es en Ballantynes Backyard, en 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277.

Más detalles y compra de entradas están disponibles en su sitio web oficial: https://ncholidaylights.com/.

Video: Casas decoradas de navidad y tendencias para la temporada