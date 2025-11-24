ICE desafía políticas santuario en Chicago y arresta a indocumentados

Chicago.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció la detención de múltiples inmigrantes indocumentados con graves antecedentes penales en el área de Chicago, como parte de la «Operación Midway Blitz».

En un comunicado, indicaron que este despliegue se realiza en memoria de Katie Abraham, víctima mortal de un conductor ebrio indocumentado, y ocurre en medio de fuertes tensiones con líderes locales demócratas, como el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde Brandon Johnson, defensores de las políticas de «ciudad santuario».

Durante las redadas registradas en los últimos días, los agentes federales lograron capturar a varios sujetos considerados de alta peligrosidad, entre los que destacan:

Ángel González Di Luca (27 años, Venezuela): Condenado por violencia doméstica con estrangulamiento. Intentó huir a pie antes de ser arrestado. Había sido liberado previamente bajo políticas de «captura y liberación» sin reportarse a ICE.

Juan Toledo Vásquez (54 años, México): Arrestado por abuso sexual agravado contra un menor y posesión de documentos falsos. Ya había sido deportado en dos ocasiones (2000 y 2007).

Miguel Ángel Portillo Pacheco (29 años, El Salvador): Con historial de asalto, violación de orden de protección y robo a mano armada.

Otros detenidos: Incluyen a ciudadanos mexicanos condenados por robo a mano armada con lesiones y agresión doméstica con arma mortal.

Critican las acciones de las autoridades locales

Por otro lado, Sam Olson, director de la oficina de campo de ERO en Chicago, criticó duramente a las autoridades locales. «Estos arrestos son solo una gota en el océano. ICE está protegiendo a la gente donde sus líderes locales han fallado”.

“Si los funcionarios locales nos hubieran llamado antes de liberar a estos criminales, estarían en sus países de origen y no victimizando a inocentes en Estados Unidos», acotó.

Por último, señalaron que todos los detenidos permanecerán bajo custodia federal a la espera de sus procesos de deportación o juicios migratorios.

