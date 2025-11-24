Gobierno de Ecuador presenta balance de sus dos primeros años

Quito.- El Gobierno del presidente Daniel Noboa presentó un balance positivo de su administración, durante estos dos primeros años, marcando un punto de inflexión respecto a la incertidumbre que vivía el país en noviembre de 2023.

En un comunicado, explicaron que a través de una serie de ajustes estratégicos y decisiones firmes para separar al Estado de intereses criminales, Ecuador muestra hoy indicadores sólidos de recuperación en los ámbitos económico, social y de seguridad.

Si bien las transformaciones no han sido lineales, la comparativa de datos entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 evidencia un país en proceso de estabilización y crecimiento.

BOLETÍN | #ElNuevoEcuador 🇪🇨 El arribo de @DanielNoboaOk a la Presidencia en 2023 coincidió con uno de los momentos de mayor incertidumbre económica, social y política del Ecuador. Desde entonces, el país ha transitado por un período de ajustes cuyos efectos se sienten en todos… pic.twitter.com/JeoRqHmDxw — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) November 24, 2025

Reactivación económica pese a la adversidad

Por otro lado detallaron que a pesar de un escenario externo complejo, marcado por la caída del precio del petróleo WTI (de USD 77,37 en 2023 a USD 63,63 en 2025), la administración Noboa ha logrado fortalecer la macroeconomía nacional.

El indicador de “Riesgo País”, termómetro de la confianza internacional, cayó drásticamente de 1.915 puntos básicos al inicio del mandato a 677 puntos en la actualidad.

Asimismo, las reservas internacionales pasaron de USD 5.658 millones a USD 9.406 millones, blindando la dolarización.

La economía real también muestra signos de vitalidad:

Inflación controlada: Se redujo del 1,93% anual al 1,24% .

Se redujo del 1,93% anual al . Depósitos y Crédito: Los depósitos bancarios crecieron en más de USD 13.000 millones, y la cartera de crédito productivo aumentó de USD 18.371 millones a USD 23.510 millones .

Los depósitos bancarios crecieron en más de USD 13.000 millones, y la cartera de crédito productivo aumentó de USD 18.371 millones a . Construcción: Un sector clave que se contraía al -10,4% en 2023, ahora registra un crecimiento del 6,7%.

Mano dura contra el crimen organizado

De la misma manera, destacaron que la estrategia de seguridad ha golpeado las finanzas y la estructura de las mafias.

Desde la llegada de Noboa, se ha pasado de cero capturas de Objetivos de Alto Valor en 2023 a 31 líderes criminales detenidos a la fecha.

La incautación de drogas se duplicó, pasando de 221 toneladas en 2023 a más de 513 toneladas en el periodo actual, lo que representa una afectación económica al narcotráfico estimada en más de USD 1.024 millones. Además, la lucha contra el secuestro y la extorsión se ha intensificado con más de 2.000 operativos combinados y miles de detenidos, recuperando espacios para la ciudadanía.

Por último, el Gobierno Nacional ratifica que estos resultados son fruto de decisiones valientes para depurar las instituciones y proteger al Estado. El desafío continúa, pero los cimientos de un Nuevo Ecuador están firmes, transitando de la incertidumbre a la estabilidad.

