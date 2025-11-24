EE.UU. y Ucrania refinan el «marco de paz» en Ginebra

Ginebra.- Representantes de Estados Unidos y Ucrania concluyeron este fin de semana una ronda de negociaciones en Ginebra, calificando el encuentro del 23 de noviembre como altamente productivo.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, que detalló que las conversaciones giraron en torno a la nueva propuesta de paz impulsada por la administración de Donald Trump, logrando un consenso para redactar una versión actualizada y refinada del marco para el cese del conflicto.

Explicaron que ambas delegaciones destacaron que el diálogo fue respetuoso y enfocado, subrayando que cualquier acuerdo futuro tiene como condición innegociable el respeto total a la soberanía ucraniana para garantizar una paz justa y sostenible.

Ver más: Melania Trump lidera la reunificación de niños ucranianos

Ucrania expresó su agradecimiento a EE.UU.

Por otro lado, la delegación de Kiev expresó su agradecimiento directo al presidente Trump por sus «incansables esfuerzos» para detener la guerra y la pérdida de vidas humanas.

.@SecRubio on Ukraine peace talks in Geneva: "We made a tremendous amount of progress… It was probably the most productive day we have had on this issue — maybe in the entirety of our engagement, but certainly in a very long time." pic.twitter.com/wsxxd65fyi — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 24, 2025

Detallaron que se acordó que el trabajo conjunto continuará intensamente en los próximos días, manteniendo un contacto estrecho con los aliados europeos.

El comunicado conjunto enfatiza que las decisiones finales sobre este nuevo marco serán tomadas directamente por los presidentes de ambas naciones. Quienes buscan asegurar no solo el fin de las hostilidades, sino la estabilidad y reconstrucción futura de Ucrania.

Video: Una simple revisión puede salvar vidas.