EE.UU. activa designación terrorista contra el «Cártel de los Soles»

Washington.- El gobierno de Estados Unidos hizo efectiva el lunes 24 de noviembre la decisión de incluir al “Cártel de los Soles”, en la lista oficial de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

A través de varios medios de comunicación se conoció que la nueva menda otorga al Departamento de Estado nuevas herramientas jurídicas para perseguir penalmente, bloquear activos financieros e imponer sanciones severas a cualquier entidad o individuo vinculado con este grupo.

Recientemente, el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la acción asegurando que la organización, presuntamente dirigida por Nicolás Maduro, es responsable de «generar violencia terrorista en el hemisferio».

En este sentido, con esta clasificación, el grupo venezolano pasa a compartir categoría con facciones extremistas, guerrillas y grandes sindicatos del crimen organizado de México y Colombia.

El Cártel de los Soles ya es de manera oficial una organización terrorista foránea. El Registro federal, es decir, "la gaceta oficial" en EEUU lo publicó hace unos minutos con la fecha de este lunes 24 de noviembre. En unas pocas horas, Maduro y su régimen pasan a ser terroristas… pic.twitter.com/dy1Royjkjt — Carla Angola TV (@carlaangola) November 24, 2025

Gobierno de Maduro rechaza acción estadounidense

Por otro lado, tras conocer la medida, el gobierno de Nicolás Maduro, rechazó la medida estadounidense que cataloga al «Cártel de los Soles» como una organización terrorista.

Ver más: El Pentágono anticipa «nuevas opciones» militares al Cártel de los Soles

La Cancillería en un comunicado calificó la acusación de «ridícula patraña» y «falsedad infame», argumentando que el gobierno de Trump está utilizando una narrativa sobre un grupo criminal «inexistente» para fabricar un pretexto que justifique una intervención militar ilegal y forzar un cambio de régimen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yván Gil Pinto (@yvan.gilpinto)

Asimismo, desestimó las acusaciones, señalando que resulta «necio» distraerse en responder calumnias mientras el país se enfoca en la estabilidad nacional y las celebraciones navideñas.

«El pueblo venezolano está más unido que nunca», reza el texto diplomático, que augura el fracaso de esta nueva maniobra de presión, tal como ha ocurrido con agresiones previas.

Es de mencionar, que la medida coincide con un fuerte despliegue naval estadounidense en el Caribe, que incluye la presencia de un portaaviones. Según reportes recientes, operativos aéreos de EE.UU. en aguas internacionales han dejado un saldo de al menos 83 fallecidos desde septiembre en ataques contra embarcaciones sospechosas, aunque no se han presentado pruebas públicas de los cargamentos ilícitos incautados en dichos eventos.

Video: Requisitos para intérpretes