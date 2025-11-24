DHS anuncia la culminación del TPS para Birmania

Washington D.C. – La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció el lunes 24 de noviembre, la terminación definitiva de la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Birmania (Myanmar).

A través de un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), indicó que la medida se hará efectiva el 26 de enero de 2026.

Señalaron que tras una revisión obligatoria de las condiciones del país realizada en consulta con el Departamento de Estado y USCIS, la administración determinó que Birmania ya no cumple con los requisitos estatutarios para mantener el beneficio.

«Esta decisión restaura el TPS a su estatus original de temporalidad», declaró la Secretaria Noem.

Ver más: USCIS oficializa el aumento de tarifas por inflación para el año fiscal 2026

Acuerdos de alto al fuego

De la misma manera, según la evaluación del DHS, Birmania ha logrado avances notables en gobernanza y estabilidad, citando el fin del estado de emergencia, acuerdos de alto al fuego y planes para elecciones libres.

Por último, Noem concluyó que permitir que los ciudadanos birmanos permanezcan indefinidamente en EE.UU. es «contrario al interés nacional», dado que ahora pueden regresar a su hogar de manera segura.

En este sentido, USCIS exhortó a los nacionales de dicho país a utilizar la aplicación CBP Home para reportar su salida de Estados Unidos antes de la fecha límite.

Video: Preguntas y Respuestas CMPD