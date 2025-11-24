CBP intercepta miles de millones en productos falsificados en 2025

Houston.- Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP)emitieron una alerta urgente a los compradores ante el auge del comercio de productos falsificados.

En un comunicado, las autoridades advierten que adquirir mercancía «barata» o no auténtica no es un acto inofensivo, sino que financia redes criminales transnacionales y expone a las familias a materiales tóxicos.

Detallaron que durante el año fiscal 2025, solo en el puerto marítimo de Houston/Galveston, los oficiales incautaron artículos falsos con un valor minorista sugerido (MSRP) superior a los 187 millones de dólares.

Desde cigarrillos hasta autos de lujo

De la misma manera, destacaron que entre lo confiscado figuran desde cigarrillos y cargadores de Apple hasta máquinas de ejercicio y automóviles de lujo.

CBP afirmó que a nivel nacional, la cifra asciende a 7.300 millones de dólares en casi 79 millones de artículos interceptados.

Al respecto, Judson Murdock, Director de Operaciones de Campo en Houston, enfatizó que estas ventas ilícitas son una de las fuentes de ingresos más rentables para el crimen organizado.

Por último, Susan S. Thomas, de la Oficina de Comercio de CBP, recordó que «es ilegal importar mercancía pirata y los consumidores individuales pueden enfrentar multas incluso si ordenaron por error».

Recomendaciones de seguridad

Para evitar estafas y riesgos de salud (como cosméticos o juguetes con plomo), CBP recomienda:

Desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Comprar solo en sitios web seguros que inicien con «https://».

Inspeccionar el empaque en busca de errores tipográficos o sellos de seguridad rotos.

Video: Una simple revisión puede salvar vidas.