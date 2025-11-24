Alma Allen representará a EE.UU. en la Bienal de Venecia 2026

Washington.- El Departamento de Estado anunció oficialmente que The American Arts Conservancy (AAC) será la encargada de organizar la representación estadounidense en la prestigiosa 61ª Bienal de Arte de Venecia.

En un comunicado, explicaron que la exhibición del Pabellón de EE.UU. para 2026 llevará por título “Alma Allen: Call Me the Breeze”.

De la misma manera, explicaron que la muestra, curada por Jeffrey Uslip y liderada por la comisionada Jenni Parido, presentará el trabajo del artista Alma Allen, conocido por su capacidad para transformar la materia a través de la escultura.

Destacarán la “excelencia estadounidense”

El Departamento de Estado, señaló que el proyecto explorará el concepto de «elevación» como símbolo de optimismo colectivo y autorrealización.

Esta selección se alinea con el enfoque de la Administración Trump de destacar la «excelencia estadounidense» en escenarios globales.

Asimismo, indicaron que Allen creará nuevas esculturas diseñadas específicamente para el sitio, incluyendo una pieza monumental que se instalará en el patio exterior del pabellón.

Por último, indicaron que la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales gestionará esta participación para proyectar el liderazgo cultural de la nación.

