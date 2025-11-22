sábado, noviembre 22, 2025
Vente Venezuela convoca marcha mundial en honor al Nobel de Machado

Foto: Cortesía X @MariaCorinaYA
Maria Gabriela Perez

Caracas.- El partido político Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, convocó a la diáspora venezolana para movilizarse este 6 de diciembre.

A través de las redes sociales, indicaron que la convocatoria, realizada bajo el lema «El Nobel es nuestro», tiene como objetivo principal celebrar el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora, días antes de la ceremonia oficial de entrega en Noruega.

De la misma manera, la organización explicó que esta iniciativa tiene como objetivo transformar el galardón en un «megáfono global» que visibilice la causa democrática del país.

“Este reconocimiento no es solo de una persona, pertenece a una nación entera que lucha por su libertad”, reza el texto.

Por otro lado, se conoció que la movilización surge también como respuesta a la decisión del Consejo de la Paz de Noruega de cancelar la tradicional «Marcha de las Antorchas» en Oslo, debido a desacuerdos sobre la premiación de Machado.

En este sentido, el partido de la oposición aseguró que, aunque “el régimen de Nicolás Maduro intente silenciar este logro internamente, los venezolanos en el exterior serán el motor que amplifique el mensaje”.

Agenda en Oslo y riesgos de seguridad

Por otro lado, el partido anunció actividades presenciales en Oslo, incluyendo un encuentro de venezolanos el 10 de diciembre y la inauguración del «Museo de María Corina Machado» al día siguiente.

Aunque el Comité Nobel noruego ha indicado que Machado tiene la intención de asistir a la ceremonia, su presidente, Jorgen Watne Frydnes, expresó preocupación a la cadena NRK, calificando el traslado como un «viaje peligroso» debido a las amenazas del gobierno de Maduro.

