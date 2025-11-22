sábado, noviembre 22, 2025
Modified date:

Trump y el alcalde electo de New York acuerdan tregua política

ESTADOS UNIDOS
11
Trump y el alcalde electo de New York acuerdan tregua política
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington D.C. – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió el viernes 21 de noviembre al alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani.

A través de varios medios se conoció que el encuentro se realizó en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en la que a pesar de las marcadas diferencias ideológicas y los ataques verbales del pasado, la reunión se desarrolló en un tono cordial y constructivo.

Según declaraciones de ambos líderes políticos coincidieron en la necesidad de abordar la crisis del costo de la vida, la asequibilidad de la renta y la inseguridad que afecta a los neoyorquinos.

Mamdani, indicó que «discutimos sobre la renta, el precio de los alimentos y cómo muchos ciudadanos han sido marginados. Valoro el tiempo que el presidente dedicó a estos temas».

“En New York, la clase trabajadora ha sido olvidada. En la ciudad más rica del mundo, una de cada cinco personas no puede permitirse pagar 2.90 dólares por el tren o el autobús”, acotó el alcalde.

Ver más: Ola de victorias demócratas en estados clave debilita la influencia de Trump

Al mismo tiempo, indicó que “como le dije hoy a Trump, es hora de que estas personas vuelvan a ocupar un lugar central en nuestra política”.

Trump se compremtió ayudar

Por otro lado, Donald Trump se mostró sorprendentemente optimista sobre la futura gestión del autodenominado socialista democrático. «Quiero que Nueva York sea grandiosa de nuevo y creo que este alcalde puede lograr cosas importantes. Me comprometo a ayudarle, no a perjudicarle», afirmó.

“Tenemos algo en común: queremos que nuestra ciudad, a la que tanto amamos, prospere», reiteró Trump.

Por último, ante la pregunta de cómo superarán sus abismos ideológicos, Trump sentenció con pragmatismo. «Creo que lo resolveremos».

Video: Entre tensión y apoyo: así acompañan a la comunidad migrante

 

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
159,349FansMe gusta
20,564SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
37,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,774SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.