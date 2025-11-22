Trump y el alcalde electo de New York acuerdan tregua política

Washington D.C. – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió el viernes 21 de noviembre al alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani.

A través de varios medios se conoció que el encuentro se realizó en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en la que a pesar de las marcadas diferencias ideológicas y los ataques verbales del pasado, la reunión se desarrolló en un tono cordial y constructivo.

Según declaraciones de ambos líderes políticos coincidieron en la necesidad de abordar la crisis del costo de la vida, la asequibilidad de la renta y la inseguridad que afecta a los neoyorquinos.

Mamdani, indicó que «discutimos sobre la renta, el precio de los alimentos y cómo muchos ciudadanos han sido marginados. Valoro el tiempo que el presidente dedicó a estos temas».

President Trump Meets with Zohran Mamdani, Mayor-Elect, New York City https://t.co/Y0I0lGYvJp — The White House (@WhiteHouse) November 21, 2025

“En New York, la clase trabajadora ha sido olvidada. En la ciudad más rica del mundo, una de cada cinco personas no puede permitirse pagar 2.90 dólares por el tren o el autobús”, acotó el alcalde.

Al mismo tiempo, indicó que “como le dije hoy a Trump, es hora de que estas personas vuelvan a ocupar un lugar central en nuestra política”.

Working people have been left behind in New York. In the wealthiest city in the world, one in five can't afford $2.90 for the train or bus. As I told Trump today— it’s time to put those people right back at the heart of our politics. pic.twitter.com/PUVQfuT38s — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 21, 2025

Trump se compremtió ayudar

Por otro lado, Donald Trump se mostró sorprendentemente optimista sobre la futura gestión del autodenominado socialista democrático. «Quiero que Nueva York sea grandiosa de nuevo y creo que este alcalde puede lograr cosas importantes. Me comprometo a ayudarle, no a perjudicarle», afirmó.

“Tenemos algo en común: queremos que nuestra ciudad, a la que tanto amamos, prospere», reiteró Trump.

.@POTUS meets with NYC Mayor-elect Zohran Mamdani in the Oval Office: "We've just had a great meeting—a really good, very productive meeting. We have one thing in common: we want this city of ours that we love to do very well." pic.twitter.com/nMVOcYU1RS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 21, 2025

Por último, ante la pregunta de cómo superarán sus abismos ideológicos, Trump sentenció con pragmatismo. «Creo que lo resolveremos».

