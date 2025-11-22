Tres jóvenes imputados por tiroteo en el encendido del árbol en Concord

Concord, NC.- El Departamento de Policía de Concord confirmó el tiroteo registrado el viernes 21 de noviembre, en plena ceremonia de iluminación del árbol de la ciudad, el cual no fue un acto de violencia aleatorio.

En un comunicado, indicaron que las autoridades han determinado que el incidente se originó por una disputa previa entre dos de los sospechosos, quienes se conocían entre sí, descartando así una amenaza directa contra el público asistente.

Al respecto, el jefe de la policía local, Jimmy Hughes, manifestó su rechazo por el suceso que empañó una festividad tradicional.

«Una noche destinada a la celebración de nuestra comunidad fue interrumpida por una violencia sin sentido, afectando profundamente a todos los presentes», señaló Hughes.

De la misma manera, el jefe policial destacó la respuesta ejemplar de la ciudadanía. «Nuestra comunidad mostró una gran fuerza y resistencia. Vimos cómo todos se unieron para ayudarse mutuamente y apoyar a nuestros oficiales”.

“Gracias a la rápida acción de los negocios del centro, el público, los equipos de primeros auxilios y las fuerzas de seguridad, logramos evacuar el área con rapidez, prevenir lesiones adicionales e identificar a todos los involucrados», destacó el jefe policial.

Detalles de los acusados y cargos presentados

Por otro lado, en el comunicado, indicaron que gracias a la colaboración ciudadana para identificar a los responsables. El Departamento de Policía ha emitido los siguientes cargos:

Nasir Ahmad Bostic (18 años, residente de Concord): Identificado como uno de los tiradores. Bostic resultó herido de bala durante el enfrentamiento y permanece en estado crítico en el hospital. Se han emitido órdenes de arresto en su contra por asalto con arma mortal infligiendo heridas graves con intención de matar y por incitación a un motín. Las autoridades confirmaron que la orden será ejecutada formalmente en cuanto reciba el alta médica.

Menor de edad (Identidad reservada): El segundo presunto tirador es un joven menor de 18 años, quien también está hospitalizado en estado crítico. El Departamento ha presentado peticiones a través de Justicia Juvenil por cargos graves: agresión con arma mortal con intención de matar, dos cargos por descargar un arma en una propiedad ocupada causando lesiones graves e incitación a disturbios. Debido a las leyes de privacidad de Carolina del Norte, no se pueden revelar más datos sobre su identidad.

Keyvyonn Rayshaund Bostic (17 años, residente de Concord): Un tercer sospechoso que está siendo juzgado como adulto. Fue detenido poco después del incidente sin presentar heridas. Se le acusa de cómplice después del hecho e incitación a un motín.

Por último, las autoridades indicaron que el saldo total de heridos de bala asciende a cuatro personas (incluyendo a dos de los sospechosos). Las otras dos víctimas son jóvenes de 17 años; uno de ellos continúa en estado crítico, mientras que el otro ya ha sido dado de alta.

La policía mantiene abierta la solicitud de videos o fotografías del momento para complementar la evidencia.

