Proyectan un récord histórico de tráfico aéreo para el Día de Acción de Gracias

Washington D.C. – La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que sus sistemas y personal están completamente preparados para afrontar lo que se espera sea el período de viajes de Acción de Gracias más concurrido de los últimos 15 años.

En un comunicado, destacaron que las proyecciones oficiales indican que la agencia gestionará el despegue y aterrizaje de más de 360.000 vuelos comerciales y privados hacia sus destinos durante la semana festiva.

De la misma manera, indicaron que según los datos de tráfico aéreo, el pico máximo de actividad se registrará el próximo martes 25 de noviembre, día en el que se coordinarán más de 52.000 vuelos en el espacio aéreo estadounidense.

Al respecto, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, quiso reconocer el esfuerzo humano detrás de estas cifras. «Gracias a la dedicación de nuestros controladores de tráfico aéreo y a cada empleado de la FAA, estamos listos para la fiebre navideña”.

“Nos enorgullece ayudar a los viajeros a reunirse con sus amigos y familiares en esta época tan importante del año».

Bedford añadió un agradecimiento especial a su equipo. «Incluso a través de un período de tráfico récord, su compromiso inquebrantable mantiene el sistema funcionando de manera segura».

Flying for #Thanksgiving2025? You’re not alone as we expect this to be the busiest Thanksgiving travel season in 15 years. Tuesday, November 25 will see the most air travel next week with 52,185 forecasted flights. Be patient, arrive early and check your flight status with your… pic.twitter.com/Hv5M4331Ji — The FAA ✈️ (@FAANews) November 21, 2025

Estrategias de seguridad y llamado al civismo

Por otro lado, la FAA, para manejar este volumen sin precedentes, los controladores aéreos implementarán diversas estrategias de gestión de flujo que permitan mover los aviones de manera segura y eficiente a través del espacio nacional.

La FAA también ha aprovechado la ocasión para recordar a los pasajeros la importancia de la buena conducta.

En línea con la nueva campaña del Departamento de Transporte sobre la «civilidad en el aire», se insta a los viajeros a ser pacientes y amables, y a seguir estrictamente las instrucciones de los miembros de la tripulación.

Asimismo, se recomienda a los usuarios visitar la página web de la FAA, recientemente actualizada, para obtener consejos sobre cómo empacar de forma segura y planificar sus traslados con antelación para evitar contratiempos en los aeropuertos.

