Charlotte, FC.- Charlotte FC anunció que el gerente general y director de fútbol, ​​Zoran Krneta, ha firmado un nuevo contrato multianual.

Krneta, que ha estado en el Club desde su fundación, supervisa las actividades deportivas de la Corona.

“Agradecemos a David y Nicole Tepper el apoyo y la confianza que depositaron en nuestro equipo desde el principio”, dijo Krneta. “Junto con Dean Smith y el resto del cuerpo técnico, así como con la directora ejecutiva Kristi Coleman y el resto del equipo administrativo, seguiremos impulsando a este club como líder de la Major League Soccer, tanto dentro como fuera de la cancha. Nos encontramos en una emocionante trayectoria ascendente y ahora nuestro objetivo es ganar títulos. Ese es nuestro enfoque de cara a la temporada 2026 y más allá”.

Charlotte FC viene de su mejor temporada en la historia, que trajo múltiples récords de una sola temporada del Club, incluyendo puntos (59), victorias (19), victorias en casa (13) y goles marcados (55).

CLTFC también igualó el récord de la MLS de victorias consecutivas en una temporada con nueve durante un período impecable desde julio hasta mediados de septiembre.

El Club ha mejorado de forma constante año tras año y viene de dos temporadas consecutivas con más de 50 puntos.

“Zoran ha sido una pieza clave en el progreso y el éxito del Charlotte FC desde su fundación”, declaró el propietario David Tepper. “Esperamos que las operaciones deportivas del Club continúen bajo su liderazgo y visión, ahora que la liga entra en un periodo crucial de crecimiento”.

La Major League Soccer anunció recientemente cambios para alinear su calendario con el de las principales ligas del mundo. Esta alineación permite a los clubes de la MLS participar de manera más efectiva en los principales mercados de fichajes internacionales, mejorando así sus oportunidades para adquirir y vender jugadores de primer nivel.

Krneta y su equipo han contribuido a posicionar al Charlotte FC como un actor importante en el mercado global de fichajes. Las recientes ventas de Patrick Agyemang y Adilson Malanda demuestran la capacidad del club para identificar y desarrollar talento.

El Charlotte FC también ha dado la bienvenida a jugadores de primer nivel a la Ciudad Reina, reclutando a figuras como el defensa central de la selección estadounidense Tim Ream, el portero del año de la MLS 2024 Kristijan Kahlina, los veteranos de la Premier League Wilfried Zaha y Ashley Westwood, y jóvenes talentos emergentes como el delantero de la selección israelí Idan Toklomati.